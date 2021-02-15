الخميس 17 ذو القعدة 1443 ﻫ - 16 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تصعيد خطير.. صواريخ أربيل توقع قتيل وعدد من الجرحى في قوات التحالف الدولي

16 - فبراير - 2021
مطار أربيل

مطار أربيل

A A A
طباعة المقال

أعلن المتحدث باسم عملية “العزم الصلب”، في “التحالف الدولي ضد داعش”، الكولونيل واين ماروتو، مقتل متعاقد مدني وإصابة خمسة متعاقدين مدنيين آخرين بجروح وإصابة أحد أعضاء الخدمة في الجيش الأميركي في الهجوم الصاروخي الذي استهدف أربيل بإقليم كردستان العراق، الاثنين.

وأشار المتحدث عبر تغريدة في حسابه الرسمي إلى أن التقارير الأولية تفيد بأن “نيرانا غير مباشرة سقطت على قوات التحالف في أربيل”.

 

وكانت وزارة الصحة في إقليم كردستان قد أعلنت أن القصف الصاروخي أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص بجروح.

وقالت في بيان، نقلته وكالة الأنباء العراقية (نينا)، إن أحد الجرحى “يعمل حارسا لإحدى القنصليات المتواجدة في حي وزيران، وإن وضعه الصحي مستقر، إذ أصابته بعض الشظايا”.

وكشف مصدر أمني في أربيل، أن عدد الصواريخ التي سقطت في المحافظة، بلغ خمسة صواريخ حتى الآن، “سقطت أربعة منها في حي وزيران، وواحد في حي 40 متر”، مشيرا إلى أنها “سقطت في أماكن يتواجد فيها مدنيون”.

من جهته أكد الرئيس العراقي، برهم صالح، عبر حسابه الرسمي في تويتر، الاثنين، أن القصف الصاروخي الذي استهدف مطار أربيل، ليل الاثنين الثلاثاء، يعد “تصعيدا خطيرا وعملا إرهابيا اجراميا”.

وأضاف صالح “لا خيار لنا إلا تعزيز جهودنا بحزم لاستئصال قوى الإرهاب والمحاولات الرامية لزج البلد في الفوضى.. إنها معركة الدولة والسيادة ضد الإرهاب والخارجين عن القانون”.

    المزيد من أخبار العالم

    معارك طاحنة في سيفيرودونيتسك الأوكرانية
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    أوكرانيا تتجاهل إنذار روسيا لتسليم مدينة سيفيرودونيتسك
    الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    زيلينسكي: أنا ممتنّ للدعم الأمريكي وهو مهمّ لدفاعنا عن دونباس
    جون كيربي
    كيربي يكشف تفاصيل زيارة بايدن للشرق الأوسط

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الضابطان الإيرانيان محمد عبدوس وعلي كماني
    تمت تصفيتهما.. ما دور الضابطين عبدوس وكماني في تطوير سلاح حزب الله؟
    المبعوث الأميركي الخاص للطاقة الدولية آموس هوكستين
    هوكستين يرد ضاحكاً على تصريحات باسيل.. الناس يحبون الشعارات
    عادل امام
    تدهور الحالة الصحية للفنان عادل امام.. والعائلة تخرج عن صمتها