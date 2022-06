تصعيد خطير.. صواريخ أربيل توقع قتيل وعدد من الجرحى في قوات التحالف الدولي

أعلن المتحدث باسم عملية “العزم الصلب”، في “التحالف الدولي ضد داعش”، الكولونيل واين ماروتو، مقتل متعاقد مدني وإصابة خمسة متعاقدين مدنيين آخرين بجروح وإصابة أحد أعضاء الخدمة في الجيش الأميركي في الهجوم الصاروخي الذي استهدف أربيل بإقليم كردستان العراق، الاثنين.

وأشار المتحدث عبر تغريدة في حسابه الرسمي إلى أن التقارير الأولية تفيد بأن “نيرانا غير مباشرة سقطت على قوات التحالف في أربيل”.

Initial reports that Indirect Fire landed on Coalition Forces in Erbil tonight. There was 1 civilian contractor killed, 5 civilian contractors injured and 1 US service member injured. More information to follow.

— OIR Spokesperson (@OIRSpox) February 15, 2021