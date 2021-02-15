تصعيد خطير.. صواريخ أربيل توقع قتيل وعدد من الجرحى في قوات التحالف الدولي

أعلن المتحدث باسم عملية “العزم الصلب”، في “التحالف الدولي ضد داعش”، الكولونيل واين ماروتو، مقتل متعاقد مدني وإصابة خمسة متعاقدين مدنيين آخرين بجروح وإصابة أحد أعضاء الخدمة في الجيش الأميركي في الهجوم الصاروخي الذي استهدف أربيل بإقليم كردستان العراق، الاثنين.

وأشار المتحدث عبر تغريدة في حسابه الرسمي إلى أن التقارير الأولية تفيد بأن “نيرانا غير مباشرة سقطت على قوات التحالف في أربيل”.

Initial reports that Indirect Fire landed on Coalition Forces in Erbil tonight. There was 1 civilian contractor killed, 5 civilian contractors injured and 1 US service member injured. More information to follow. — OIR Spokesperson (@OIRSpox) February 15, 2021

وكانت وزارة الصحة في إقليم كردستان قد أعلنت أن القصف الصاروخي أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص بجروح.

وقالت في بيان، نقلته وكالة الأنباء العراقية (نينا)، إن أحد الجرحى “يعمل حارسا لإحدى القنصليات المتواجدة في حي وزيران، وإن وضعه الصحي مستقر، إذ أصابته بعض الشظايا”.

وكشف مصدر أمني في أربيل، أن عدد الصواريخ التي سقطت في المحافظة، بلغ خمسة صواريخ حتى الآن، “سقطت أربعة منها في حي وزيران، وواحد في حي 40 متر”، مشيرا إلى أنها “سقطت في أماكن يتواجد فيها مدنيون”.

من جهته أكد الرئيس العراقي، برهم صالح، عبر حسابه الرسمي في تويتر، الاثنين، أن القصف الصاروخي الذي استهدف مطار أربيل، ليل الاثنين الثلاثاء، يعد “تصعيدا خطيرا وعملا إرهابيا اجراميا”.

وأضاف صالح “لا خيار لنا إلا تعزيز جهودنا بحزم لاستئصال قوى الإرهاب والمحاولات الرامية لزج البلد في الفوضى.. إنها معركة الدولة والسيادة ضد الإرهاب والخارجين عن القانون”.