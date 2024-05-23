تصعيد خطير.. موسكو تتوعد بضرب أهدافا بريطانية داخل وخارج أوكرانيا!

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا (الخميس 23-5-2024) إن موسكو سترد بضرب أهداف بريطانية إذا استخدمت أوكرانيا أسلحة بريطانية في ضرب مناطق روسية.

وأضافت للصحفيين أن أهدافا بريطانية “داخل أوكرانيا وخارج حدودها” يمكن أن تتعرض لضربات في مثل هذا السيناريو.

وتكرر زاخاروفا بذلك تحذيرا أطلقته موسكو في وقت سابق من هذا الشهر بعد أن قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون إن أوكرانيا لديها الحق في استخدام الأسلحة التي زودتها بها لندن في ضرب أهداف داخل روسيا.

وأثار ذلك غضب روسيا وقالت إن هذا التصريح من بين الأسباب التي دفعتها لإجراء تدريبات هذا الشهر لمحاكاة إطلاق صواريخ نووية تكتيكية.