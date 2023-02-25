السبت 5 شعبان 1444 ﻫ - 25 فبراير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تصعيد دبلوماسي.. بيرو تسحب سفيرها من المكسيك

منذ 16 دقيقة
رئيسة بيرو دينا بولوارتي

رئيسة بيرو دينا بولوارتي

A A A
طباعة المقال

أعلنت رئيسة بيرو دينا بولوارتي، الجمعة، عودة سفير بلادها لدى المكسيك ردا على تصريحات نظيرها المكسيكي الذي وصف حكومتها بأنها غير دستورية.

وقالت بولوارتي إن التصريحات التي أدلى بها الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور في وقت سابق بشأن حكومتها تتعارض مع الحق الدولي في عدم التدخل.

ولم ترد وزارة الخارجية المكسيكية على الفور على طلب للتعليق.

وتولت بولوارتي الرئاسة في الدولة الواقعة بأمريكا الجنوبية في السابع من ديسمبر كانون الأول بعد عزل الرئيس السابق بيدرو كاستيلو عقب محاولته حل الكونجرس.

واتهمت بولوارتي الرئيس المكسيكي بدعم محاولة كاستيلو للقيام “بانقلاب”.

وقالت في خطاب بثه التلفزيون أن “تصريحات السيد لوبيز تنتهك مبادئ القانون الدولي بشأن عدم التدخل في الشؤون الداخلية وكذلك تلك التي تشير إلي الدفاع عن الديمقراطية وتعزيزها”.

وقال الرئيس المكسيكي في مؤتمر صحفي أمس إن المكسيك ستواصل دعم كاستيلو لأنه “تمت الإطاحة به بشكل غير قانوني”

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

جو بايدن
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
بايدن: فكرة أن الصين تتفاوض على نتائج الحرب في أوكرانيا "ليست عقلانية"
إعصار- أرشيفية
نيوزيلندا.. 13 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين بعد الإعصار جابرييل
دونالد ترامب
قائد بالحرس الثوري يتوعد بقتل ترامب انتقاما لسليماني

الأكثر قراءة

تحذيرات من زلازل قد تصيب المنطقة العربية
من بينها لبنان.. خبير بيئيّ يُحذر من "كارثة كبرى" في المنطقة العربية
الفضاء- تعبيرية
ظاهرة فلكية تشهدها السماء اليوم.. يمكن رؤيتها بالعين المجردة
العالم الهولندي فرانك هوغربيتس
خذوا حذركم مطلع آذار.. الخبير الهولندي "هوغربيتس" يدق ناقوس الخطر من جديد!