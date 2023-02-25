تصعيد دبلوماسي.. بيرو تسحب سفيرها من المكسيك

أعلنت رئيسة بيرو دينا بولوارتي، الجمعة، عودة سفير بلادها لدى المكسيك ردا على تصريحات نظيرها المكسيكي الذي وصف حكومتها بأنها غير دستورية.

وقالت بولوارتي إن التصريحات التي أدلى بها الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور في وقت سابق بشأن حكومتها تتعارض مع الحق الدولي في عدم التدخل.

ولم ترد وزارة الخارجية المكسيكية على الفور على طلب للتعليق.

وتولت بولوارتي الرئاسة في الدولة الواقعة بأمريكا الجنوبية في السابع من ديسمبر كانون الأول بعد عزل الرئيس السابق بيدرو كاستيلو عقب محاولته حل الكونجرس.

واتهمت بولوارتي الرئيس المكسيكي بدعم محاولة كاستيلو للقيام “بانقلاب”.

وقالت في خطاب بثه التلفزيون أن “تصريحات السيد لوبيز تنتهك مبادئ القانون الدولي بشأن عدم التدخل في الشؤون الداخلية وكذلك تلك التي تشير إلي الدفاع عن الديمقراطية وتعزيزها”.

وقال الرئيس المكسيكي في مؤتمر صحفي أمس إن المكسيك ستواصل دعم كاستيلو لأنه “تمت الإطاحة به بشكل غير قانوني”