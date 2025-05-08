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تصعيد ضد طهران.. واشنطن تعاقب شركات صينية لدعمها صادرات النفط الإيراني

منذ 39 دقيقة
آخر تحديث: 8 - مايو - 2025 5:57 مساءً
النفط الإيراني - تعبيرية

النفط الإيراني - تعبيرية

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فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس عقوبات على مصفاة نفط صينية خاصة وشركات تشغيل موانئ في الصين بسبب شراء النفط الإيراني.

وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على مصفاة شركة خيبي شينهاي للكيماويات وثلاث شركات تشغيل محطات موانئ في الصين.

وتعد هذه أحدث مصفاة صينية مستقلة تستهدفها إدارة ترامب، في إطار تكثيف جهودها لقطع عائدات صادرات إيران، وسعيها للضغط على طهران لإبرام اتفاق لكبح برنامجها النووي.

وعادة ما تؤكد واشنطن أن مثل هذه العقويات تُعزز إجراءات سياسة الضغط الأقصى التي ينتهجها الرئيس ترامب لحرمان الحكومة الإيرانية من أي سبيل لامتلاك سلاح نووي.

مع التأكيد أن هذه العقوبات ستحد من تدفق الإيرادات التي يستخدمها النظام الإيراني لتمويل أنشطته المزعزعة للاستقرار، وهي جزء من التزام الرئيس ترامب بوقف صادرات النفط الإيرانية تماما، وخاصةً إلى الصين.

    المصدر :
  • رويترز

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