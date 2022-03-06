تصعيد عسكري في خاركيف وفرنسا لن تقطع خط التواصل مع موسكو

أكّد وزير خارجية فرنسا “جان إيف لو دريان” أن الرئيس الروسي فلاديمر بوتن معزول تماما، واستمراره في العمليات العسكرية في أوكرانيا سيضع روسيا في وضع لا يحتمل، مشيرا الى ان المساعدات الغربية لأوكرانيا إنسانية وأسلحة دفاعية.

ولفت “لو دريان” الى ان الرئيس الفرنس مانويل ماكرون أكد ضرورة الإبقاء على خط تواصل مع روسيا، معتبرا ان الغرب ليس في حالة حرب مع روسيا بل هي في حالة حرب مع أوكرانيا.

وفيما لفت الى ان فرنسا تعمل على وقف القتال وان الحرب ستعود بالأذى على روسيا، أكد الاليزيه أن ماكرون تعهد لنظيره الأوكراني بمواصلة تقديم فرنسا المساعدات الإنسانية، من خلال مكالمة هاتفية بين الرئيسين، مشيرا الى ان ماكرون أبلغ زيلينسكي تعهد بوتين بالعمل على ضمان سلامة المنشآت النووية.

وتتزامن التصريحات الفرنسية مع استمرار الاشتباكات والمعارك في مدينة “خاركيف”، حيث استهدف القصف الروسي برج التلفزيون.

ونشرت قناة العربية مقطع فيديو يوثّق لحظة استهداف السلاح الجوي الروسي البرج.

كذلك، طال القصف الروسي قنصلية أذربيجان في خاركيف، فيما تصعّد القوات الروسية عملياتها العسكرية في المدينة.

واشارت المعلومات الصحافية الى ان الجيش الروسي استهدف مبنى القنصلية بغارة جوية.