تصعيد في ليبيا.. حشود عسكرية الى العاصمة دعما للدبيبة

مجموعات مسلحة آتية من مصراتة إلى طرابلس دعما للدبيبة (فرانس برس)

وسط تزايد المخاوف من عودة الصراع الداخلي، شهدت العاصمة الليبية استنفارا، لعدد من الجماعات المؤيدة لرئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض التنازل عن السلطة رغم انتخاب البرلمان رئيسا جديدا للحكومة.

وفي التفاصيل، احتشدت خلال الساعات الماضية مجموعات مسلحة قادمة من مصراتة الواقعة على بعد حوالي 200 كيلومتر شرق العاصمة، لدعم الدبيبة، بحسب ما أفادت وكالة فرانس برس.

المجلس الأعلى ينتقد الدبيبة

في المقابل، وجه خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، انتقادات قوية للدبيبة، متهما إياه بشن “حملة موجهة ضد مجلسي النواب والأعلى للدولة، كما دافع في تصريح متلفز مساء أمس السبت، عن تعيين مجلس النواب المنعقد في الشرق رئيسا جديدا للوزراء.

وأوضح أن النص المصاحب للتصويت بمنح الثقة في آذار/مارس الماضي لحكومة عبد الحميد الدبيبة “نصّ في المادة الثانية على أن تكون مدة حكومة الوحدة الوطني أقصاها 24 كانون الأول/ديسمبر 2021”.

وأشار الى أن تعيين وزير الداخلية السابق النافذ فتحي باشاغا خلفا للدبيبة يستند إلى ذلك النص وبناء على “توافق بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب”.