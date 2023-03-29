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تصيب أبعد المواقع في العالم.. صواريخ يارس النووية تدخل التدريبات الروسية

منذ 8 دقائق
صواريخ يارس النووية

صواريخ يارس النووية

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من المقرر أن تجري القوات الاستراتيجية الصاروخية في روسيا تدريبات جديدة ستشمل هذه المرة أنظمة صواريخ يارس النووية الباليستية العابرة للقارات.

وقال مصدر في وزارة الدفاع الروسية للصحفيين اليوم (الأربعاء 29 مارس / آذار 2023) “بشكل إجمالي، يشارك في هذه التدريبات أكثر من ثلاثة آلاف عسكري ونحو 300 قطعة من المعدات.

وستقوم لجنة من قيادة قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية بالتحقق من تناسق عمل العسكريين في أداء وتنفيذ المهام”، وفقا لقناة “آر تي”. وشدد المصدر على أن هذه التدريبات تجري وفقا لخطة الإعداد والتدريب لهذا العام.

كما ستنفذ قوات الصواريخ الاستراتيجية تدريبات في مجال التمويه والتصدي لوسائل الاستطلاع الجوي الحديثة بالتعاون مع تشكيلات ووحدات المنطقة العسكرية المركزية والقوات الجوية الروسية. وسيتم خلال ذلك تركيز الاهتمام بشكل خاص على استخدام الطائرات بدون طيار من مختلف الفئات والأنواع.

وأوضح المصدر، أن تمرين القيادة والأركان بمشاركة تشكيل نوفوسيبيرسك الصاروخي، سيحدد المستوى العام للتدريب القتالي لهذه الفرقة، وسيساعد في تقييم قدرات الأسلحة الحديثة والمعدات الخاصة.

يشار إلى أن “إر إس – 24 يارس”، هي منظومة استراتيجية مزودة بصواريخ باليستية عابرة للقارات تعمل بالوقود الصلب، وهي تعديل محدث لمنظومات “توبول-إم”، وفقا لـ “آر تي”. وإحدى الخصائص الرئيسية لصاروخ “يارس” هي مداه البالغ 12 ألف كيلومتر، ما يسمح بإصابة أبعد المواقع في العالم. وبالإضافة إلى ذلك تصل سرعة الصاروخ إلى 14 ماخ، ويمكن أن تعادل قوته التفجيرية الإجمالية مليون طن.

    المصدر :
  • رويترز
  • وكالة الأنباء الألمانية

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