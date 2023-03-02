تضاؤل الآمال في العثور على ناجين بعد حادث قطارين مروع باليونان

استأنف رجال الإنقاذ، الخميس، البحث عن ناجين من أسوأ حادث تصادم قطارين في اليونان، ومشطوا حطام العربات التي خرجت عن مسارها واشتعلت فيها النيران، في كارثة أودت بحياة 38 شخصا على الأقل.

واصطدم قطار الركاب فائق السرعة، وعلى متنه أكثر من 350 راكبا، بقطار شحن بالقرب من مدينة لاريسا في وقت متأخر يوم الثلاثاء، وتضاءلت الآمال في العثور على ناجين بين الحطام بعد أكثر من 34 ساعة على وقوع الحادث.

وقال كونستانتينوس إماميديس، رجل الإنقاذ البالغ من العمر 40 عاما لرويترز “سيكون من الصعب للغاية العثور على ناجين بسبب درجات الحرارة التي أخذت في الارتفاع في العربات”.

ويُعتقد أن العديد من الضحايا من طلاب الجامعات العائدين إلى ديارهم بعد قضاء عطلة، ويتوقع مسؤولون ارتفاع عدد القتلى. وأُصيب عشرات الأشخاص في الحادث.

وفي الوقت تسعى فيه اليونان للتعامل مع مأساة عزا رئيس الوزراء سببها إلى خطأ بشري، دخل عمال السكك الحديدية في أنحاء البلاد في إضراب عن العمل اليوم الخميس، وقالوا إن الحكومات المتعاقبة تجاهلت المطالب المتكررة بتحسين معايير السلامة.