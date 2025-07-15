تضاؤل فرص انضمام شريك لمشروع بريطاني إيطالي ياباني لتطوير طائرة مقاتلة

قال مسؤول تنفيذي في شركة بي.إيه.إي سيستمز إن احتمال انضمام دولة جديدة إلى المشروع البريطاني الإيطالي الياباني لتطوير طائرة مقاتلة يتضاءل، وذلك بعد تكهنات قائمة منذ فترة طويلة بأن السعودية قد تصبح شريكا رابعا.

وقال هيرمان كلايسن، العضو المنتدب لأعمال الأنظمة الجوية القتالية المستقبلية في بي.إيه.إي سيستمز “الانضمام إلى البرنامج الأساسي اليوم بوضع مماثل لليابان وإيطاليا وبريطانيا أصبح صعبا للغاية حاليا بسبب الوتيرة التي حققناها وما وصلنا إليه اليوم”.

وأضاف “الاحتمال يتضاءل مع مرور الوقت”.

وجرى الإعلان عن المشروع البريطاني الإيطالي الياباني، المسمى البرنامج الجوي القتالي العالمي، في 2022 قبل إطلاق شركة مشتركة رسميا في يونيو حزيران 2025، بهدف إنتاج طائرة شبح من الجيل التالي بحلول 2035.

قال كلايسن إنه من الممكن أن ينضم شريك جديد للمشروع، ولكن القرار سيكون للحكومات الثلاث، وسيتعين عليها النظر في التأخيرات المحتملة التي قد تنجم عن أي تغيير في اتفاقها الحالي.

ستكون ميزة وجود شريك جديد هي توسيع سوق الطائرة، لكن كلايسن قال إنه واثق من وجود طلب كاف.

وقال “أعتقد أن هناك ما يشبه قائمة الانتظار تتشكل من مختلف الدول التي ترغب في التحدث إلى الحكومات الثلاث”.

أحرز مشروع فرنسي ألماني منافس لبناء طائرة مقاتلة جديدة تقدما أبطأ، إذ عانى من التأخير والصراع على حصة العمل وحقوق الملكية الفكرية.

تقود مشروع البرنامج الجوي القتالي العالمي شركة بي.إيه.إي سيستمز في بريطانيا وليوناردو في إيطاليا وميتسوبيشي للصناعات الثقيلة في اليابان.

وعرض نموذج تجريبي للطائرة المعروفة باسم تيمبست في وارتون ببريطانيا.