الخميس 21 محرم 1447 ﻫ - 17 يوليو 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تضاؤل فرص انضمام شريك لمشروع بريطاني إيطالي ياباني لتطوير طائرة مقاتلة

منذ يوم واحد
آخر تحديث: 16 - يوليو - 2025 12:10 صباحًا
طائرة حربية مقاتلة

طائرة حربية مقاتلة

A A A
طباعة المقال

قال مسؤول تنفيذي في شركة بي.إيه.إي سيستمز إن احتمال انضمام دولة جديدة إلى المشروع البريطاني الإيطالي الياباني لتطوير طائرة مقاتلة يتضاءل، وذلك بعد تكهنات قائمة منذ فترة طويلة بأن السعودية قد تصبح شريكا رابعا.

وقال هيرمان كلايسن، العضو المنتدب لأعمال الأنظمة الجوية القتالية المستقبلية في بي.إيه.إي سيستمز “الانضمام إلى البرنامج الأساسي اليوم بوضع مماثل لليابان وإيطاليا وبريطانيا أصبح صعبا للغاية حاليا بسبب الوتيرة التي حققناها وما وصلنا إليه اليوم”.

وأضاف “الاحتمال يتضاءل مع مرور الوقت”.

وجرى الإعلان عن المشروع البريطاني الإيطالي الياباني، المسمى البرنامج الجوي القتالي العالمي، في 2022 قبل إطلاق شركة مشتركة رسميا في يونيو حزيران 2025، بهدف إنتاج طائرة شبح من الجيل التالي بحلول 2035.

قال كلايسن إنه من الممكن أن ينضم شريك جديد للمشروع، ولكن القرار سيكون للحكومات الثلاث، وسيتعين عليها النظر في التأخيرات المحتملة التي قد تنجم عن أي تغيير في اتفاقها الحالي.

ستكون ميزة وجود شريك جديد هي توسيع سوق الطائرة، لكن كلايسن قال إنه واثق من وجود طلب كاف.

وقال “أعتقد أن هناك ما يشبه قائمة الانتظار تتشكل من مختلف الدول التي ترغب في التحدث إلى الحكومات الثلاث”.

أحرز مشروع فرنسي ألماني منافس لبناء طائرة مقاتلة جديدة تقدما أبطأ، إذ عانى من التأخير والصراع على حصة العمل وحقوق الملكية الفكرية.

تقود مشروع البرنامج الجوي القتالي العالمي شركة بي.إيه.إي سيستمز في بريطانيا وليوناردو في إيطاليا وميتسوبيشي للصناعات الثقيلة في اليابان.

وعرض نموذج تجريبي للطائرة المعروفة باسم تيمبست في وارتون ببريطانيا.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

وزير الصحة السوري الدكتور مصعب العلي
وزير الصحة السوري: الطيران الإسرائيلي يعيق دخول قافلة طبية إلى السويداء
المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف. رويترز
المبعوث الأمريكي ويتكوف: مباحثات غزة تسير بشكل جيد
رافعة لضخ النفط الخام على منصة حفر في حوض بيرميان في مقاطعة لوفنغ، تكساس، الولايات المتحدة الأمريكية، 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2019. رويترز
النفط يهبط وتزايد مخزونات الوقود الأمريكية يعوض تأثير مؤشرات نمو الطلب

الأكثر قراءة

مطار رفيق الحريري الدولي
فوضى أسعار توصيلات المطار انتهت.. بيان هام من وزارة الأشغال
رئيس مجلس النواب نبيه بري
هفوات مسؤولي الحزب وتصريحاتهم تتزايد.. وبري غير مرتاح!
النائب أحمد الخير
بالفيديو.. إشكال كبير داخل المجلس بين أحمد الخير وسليم عون