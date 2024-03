تضامنا مع نساء غزة.. بريطانيات يحلقن رؤوسهن أمام البرلمان

وثق مقطع فيديو تم تداوله على منصات التواصل، قيام مجموعة من النساء في بريطانيا بحلق شعورهن أمام مقر البرلمان في العاصمة لندن، تضامنا مع نساء قطاع غزة اللاتي لا يستطعن غسل شعورهن، ويضطر بعضهن لحلقه، حفاظا على مياه الشرب.

وأظهر المقطع المنشور المتظاهرات (11 امرأة) وهن يجلسن أمام مقر مجلس العموم البريطاني أمس الثلاثاء، ويستخدمن ماكينة حلاقة كهربائية لإزالة شعورهن أمام المارة.

Protesters shave their heads outside parliament in solidarity with women of Palestine 🪧

Discover breaking news with Newsflare 👉 https://t.co/r2UaHnMcBr pic.twitter.com/p4LmlwDFxk

— Newsflare (@Newsflare) March 19, 2024