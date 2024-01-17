تضرر المستشفى الميداني الأردني في غزة جراء القصف الإسرائيلي

تعرض المستشفى الميداني العسكري التابع للجيش الأردني في خان يونس بقطاع غزة لأضرار بالغة اليوم الأربعاء، جراء القصف الإسرائيلي في محيطه وقال الجيش إنه يُحمل إسرائيل “المسؤولية الكاملة عن “الانتهاك السافر للقانون الدولي”.

وقال الجيش في بيان إن أحد أفراد طاقم المستشفى أصيب وسيتم نقله جوا إلى الأردن لتلقي العلاج في حين تعرض أحد المرضى للإصابة بشظايا.

وجاء في البيان أن “المستشفى تعرض لأضرار بالغة… الحكومة الأردنية ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة جراء هذا العدوان”.

ولم يتسن التواصل مع الجيش الإسرائيلي للحصول على تعقيب.

والمستشفى هو واحد من مستشفيين تديرهما القوات المسلحة الأردنية في غزة ويعاني من نقص حاد في المستلزمات الطبية وسط الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في أعقاب هجوم مسلحي حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

والأردن، الذي يضغط على إسرائيل للسماح بإدخال المزيد من المساعدات لغزة، البلد الوحيد الذي يسقط المساعدات جوا على قطاع غزة ثم توجيهها إلى هذين المستشفيين.

ونجح الأردن في إقناع إسرائيل بالسماح لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة بإرسال المساعدات إلى غزة عبر طريق بري آخر يبدأ من الأردن مما ساعد على تخفيف الضغط على معبر رفح الحدودي الرئيسي الذي يعمل بطاقة محدودة.