تضرر بنية تحتية في هجوم روسي بالمسيرات على أوكرانيا

انفجار طائرة مسيرة في سماء كييف خلال غارة روسية، أوكرانيا 3 يناير/كانون الثاني 2025. رويترز

قال مسؤولون أوكرانيون “إن هجوما شنته روسيا ليلا على شرق وجنوب ووسط البلاد بطائرات مسيرة ألحق أضرارا بالبنية التحتية المدنية وشركات في منطقة بولتافا وأصاب اثنين من المدنيين في منطقة أوديسا”.

كما ذكر حاكما منطقتي كييف وخاركيف على تطبيق “تيليغرام” أن وحدات الدفاع الجوي عملت على صد هجمات على المنطقتين.

من ناحية أخرى، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الثلاثاء “إن أوكرانيا ستكون مستعدة لإجراء محادثات مع روسيا بأي شكل بمجرد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتوقف القتال”.

وأضاف زيلينسكي في إفادة صحفية أن الوفد الأوكراني الذي سيجتمع مع مسؤولين من الدول الغربية في لندن غدا الأربعاء سيكون مفوضا بمناقشة وقف إطلاق النار سواء كامل أو جزئي.

وتابع زيلينسكي من المكتب الرئاسي في كييف “لن يكون من الممكن الاتفاق على كل شيء بسرعة”، مشيرا إلى العديد من القضايا المعقدة للغاية مثل الأراضي وضمانات الأمن وانضمام أوكرانيا لحلف شمال الأطلسي.

وقال إن أوكرانيا لن تعترف بسيطرة موسكو على شبه جزيرة القرم في إطار أي اتفاق، لأن مثل هذه الخطوة تتعارض مع الدستور الأوكراني.