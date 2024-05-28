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تضرر سفينة قبالة المخا اليمنية.. لكن طاقمها بخير

منذ 13 دقيقة
اليمن

اليمن

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قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية الثلاثاء 28\5\2024 إنها تلقت بلاغا عن وقوع حادث استهدف سفينة على بعد 33 ميلا بحريا إلى الشمال الغربي من مدينة المخا اليمنية مشيرة إلى أنه ألحق أضرارا بها لكن طاقمها بخير.

في المقابل، أفادت وسائل إعلام حوثية عن وقوع غارات أميركية بريطانية على منطقة الجبانة في الحديدة باليمن. ولم تذكر أي تفاصيل عن القصف.

وفي وقت سابق اليوم، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، إنها تلقت تقريرا عن حادث على بعد 31 ميلا بحريا جنوب غربي الحديدة من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وتشن جماعة الحوثي هجمات على السفن في المياه قبالة البلاد منذ عدة أشهر، تضامنا مع الفلسطينيين في قطاع غزة، حسب قولها.

فمنذ 19 تشرين الثاني/نوفمبر، أي بعد أكثر من شهر على تفجر الحرب في غزة يوم السابع من أكتوبر، استهدف الحوثيون أكثر من 100 سفينة في البحر الأحمر وبحر العرب، بالمسيّرات والصواريخ، بحسب ما أعلن زعيم الجماعة اليمنية عبدالملك الحوثي الشهر الماضي، زاعما أنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانيها.

فيما توجه الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات جوية على مواقع للحوثيين بهدف تعطيل وإضعاف قدرات الجماعة على استهداف السفن وتهديد حركة التجارة العالمية.

    المصدر :
  • رويترز

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