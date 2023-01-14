تضرر مبنى سكني في دنيبرو الأوكرانية جراء القصف الروسي

قال كيريلو تيموشينكو نائب مدير مكتب الرئيس الأوكراني إن مبنى سكنيا تضرر بشدة في مدينة دنيبرو إلى الشرق من وسط البلاد في هجمة صاروخية روسية، السبت، وحوصر أشخاص تحت الحطام.

وأضاف “إنهم (الروس) مجرد وحوش. تهدَّم درج واحد على الأقل. ويوجد أشخاص تحت الأنقاض كانوا في منازلهم في يوم العطلة”.

وتقصف روسيا، التي غزت أوكرانيا في فبراير شباط، البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا بالصواريخ والطائرات المسيرة منذ أكتوبر تشرين الأول، متسببة في حالات كثيرة لانقطاع التيار وأعطال في التدفئة المركزية والمياه الجارية في ظل دخول فصل الشتاء.

وفي شمال شرق أوكرانيا، قال أوليه سنيهوبوف الحاكم الإقليمي لخاركيف إن صاروخين إس-300 ضربا المدينة بالقرب من الحدود الروسية في وقت مبكر من اليوم السبت.

وأضاف أن الهجمات ضربت بنية الطاقة التحتية الحساسة والمنشآت الصناعية في منطقتي خاركيف وتشوهيف.

وحذر حاكم منطقة تشيركاسي وسط البلاد من أن هجمة صاروخية روسية ضخمة قد تُنفذ في وقت لاحق من اليوم السبت، بينما قال حاكم ميكولايف في الجنوب إن 17 طائرة توبوليف حربية روسية أقلعت من قواعدها الجوية.