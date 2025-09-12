تضييق الخناق على النساء في أفغانستان يدفع الأمم المتحدة إلى إغلاق مراكز إغاثة

قال مسؤول في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم الجمعة إن المفوضية أغلقت ثمانية مراكز تقدم الدعم للاجئين الأفغان الذين أجبروا على العودة إلى بلادهم، وذلك لأن سلطات حركة طالبان تمنع موظفات الأمم المتحدة من دخول هذه المراكز.

وذكرت الأمم المتحدة أن باكستان تعيد اللاجئين الأفغان إلى بلادهم رغما عنهم، وحذرت من أن ذلك قد يؤثر على نحو مليون شخص.

وأظهرت بيانات المفوضية أن الأسبوع الأول من شهر سبتمبر أيلول وحده شهد عودة ما يقرب من 100 ألف شخص.

وقال عرفات جمال ممثل المفوضية في أفغانستان إن المفوضية أغلقت في التاسع من سبتمبر أيلول ثمانية مراكز تقدم مساعدات نقدية وغير ذلك من أشكال الدعم للعائدين بسبب الحظر المفروض على عمل النساء في مجال الإغاثة.

وأضاف خلال إفادة صحفية في جنيف عبر رابط فيديو من كابول “إنه قرار تشغيلي، ولم يتخذ لمعاقبة أي شخص أو لإذاعة بيانات، لكنه ببساطة لتوضيح أننا لا يمكننا العمل بدون موظفات من النساء في ظروف معينة”.

وأضاف “إنها خطوة كبيرة، وتسبب معاناة كبيرة لهؤلاء الأشخاص”، موضحا أن هذه المراكز تساعد عادة حوالي سبعة آلاف شخص يوميا.

وذكر أن العمل في المراكز يتضمن إجراء مقابلات شخصية وقياسات حيوية لا يمكن أن يجريها رجال لنساء أفغانيات.

ومن بين من رحّلتهم باكستان في الآونة الأخيرة عدد ممن فقدوا منازلهم في أسوأ زلزال تشهده أفغانستان منذ سنوات والذي وقع في الليلة بين 31 أغسطس آب والأول من سبتمبر أيلول وأعقبته هزات ارتدادية قوية.

ودعت الأمم المتحدة حكومة طالبان أمس الخميس إلى رفع القيود المفروضة على عمل النساء لديها، وحذرت من أن المساعدات لضحايا الزلزال وغيرهم من الأفغان المحتاجين معرضة للخطر.

وقال جمال إنه يجري الآن تطبيق القيود بشكل أكثر صرامة رغم أنها مفروضة منذ سنوات، مضيفا أنه تم وضع مراقبين عسكريين خارج مجمعات المراكز لفرض الحظر.

وأضاف “أسباب هذه التعزيزات الآن غير واضحة، لكن ما استطيع قوله هو إن ذلك تم بطريقة مأسوية للغاية”.

وذكر أن المفاوضات مع طالبان مستمرة بشأن هذه المسألة، وعبر عن أمله في إعادة فتح المراكز.