تضييق العلاقات الدبلوماسيّة.. ألمانيا تطرد مجموعةً من الدبلوماسيين الروس

تواصل الدول الغربية تصعيدها بوجه روسيا في اطار غزوها لأوكرانيا في يومه الأربعين، فبالاضافة الى العقوبات الاقتصادية التي تهدف الى عزل روسيا عن باقي دول العالم، تعمد الدول الأوروبية الى تقليص علاقاتها الدبلوماسية مع موسكو.

اذ أعلنت ألمانيا، اليوم الإثنين، طرد عدد كبير من الدبلوماسيين في السفارة الروسية ببرلين، على خلفية مزاعم حدوث “عملية قتل جماعي” قرب كييف.

وقالت وزيرة الخارجية “أنالينا بربوك”: “يجب أن نواجه هذه الوحشية بقوة حريتنا وإنسانيتنا”، مضيفة “كما يجب أن يكون واضحا أيضا أنه يجب علينا الدفاع عن حريتنا”.

واشارت “بربوك” الى “أن الحكومة قررت اليوم، أن تعلن عددا كبيرا من أعضاء السفارة الروسية، أشخاصا غير مرغوب فيهم، بعدما عملوا كل يوم ضد حريتنا وضد تماسك مجتمعنا هنا في ألمانيا”.

في هذا السياق، كشفت صحيفة بيلد الألمانية، أن عدد الدبلوماسيين الروس “غير المرغوب بهم”، 40 دبلوماسيا.

وفي بيانها، ذكرت وزيرة الخارجية، “لن نستطيع مواصلة تحمل هؤلاء”، في إشارة لأعضاء السفارة الروسية، موضحةً أن القرار تم إبلاغه للسفير الروسي في ألمانيا “سيرجي نتشاييف” بعد ظهر اليوم، عقب استدعائه وإعلامه بالأمر.

واذ اشارت الوزيرة الى عزم المانيا اتخاذ المزيد من ردود الفعل بالتعاون مع شركائها، أكّدت أن بلادها ستزيد بحزم دعمها للقوات المسلحة الأوكرانية، وكذلك تعزيز الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي (الناتو).

يذكر أن إعلان دبلوماسيين كأشخاص غير مرغوب فيهم، يعني الطرد من البلد المستضيف.

وسيكون أمام الأشخاص المعنيين بالقرار خمسة أيام لمغادرة ألمانيا.