تطبيع العلاقات.. شركات الطيران الإسرائيلية تستعد لاستئناف رحلاتها إلى تركيا

بعد انقطاع دام 15 عامًا تعود كل من تركيا وإسرائيل الى تطبيع العلاقات بينهما، وقد أعلن الطرفان أنهما سيفتحان فصلًا جديدًا من العلاقات قائمًا على التعاون.

في هذا الاطار، أفادت صحيفة Cumhuriyet التركية بأنّ شركات الطيران الإسرائيلية قد تستأنف رحلاتها المنتظمة إلى تركيا بعد انقطاع دام 15 عاما.

وأشارت الصحيفة الى أنه في إطار عملية تطبيع العلاقات بين البلدين، تخطط تركيا وإسرائيل لإبرام اتفاقية جديدة للتعاون في مجال الطيران المدني.

كذلك،أوضحت الصحيفة أن مفاوضات بهذا الشأن ستجرى الاثنين 4 تموز، وستركز على وجه الخصوص على قضايا تنظيم رحلات جوية مباشرة من إسرائيل، وزيادة عددها وتسوية القضايا الأمنية التي يصر عليها الجانب الإسرائيلي.

وذكرت Cumhuriyet أن شركات الطيران الإسرائيلية لم تسيّر رحلات جوية إلى تركيا منذ عام 2007 بسبب مشكلة التعاون الأمني، حيث تطالب إسرائيل بأن يتاح لضباط أمن إسرائيليين إجراء فحص أمني في المطارات التركية للرحلات التي تسيرها شركات الطيران الإسرائيلية منها.

في الوقت نفسه، تقوم الخطوط الجوية التركية بتشغيل رحلات منتظمة إلى إسرائيل على مدار كل هذه السنوات.

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الاسرائيلي الحالي “يائير لابيد”، إن أنقرة وتل أبيب “تفتحان فصلاً جديداً من العلاقات الثنائية”.

وعقب محادثات مع وزير الخارجية التركي “مولود جاويش أوغلو” في القدس، في إطار الزيارة الأولى لمسؤول تركي رفيع لإسرائيل منذ 15 عاماً، أشار لابيد الى أن “تركيا ستعزز الروابط الاقتصادية معنا”، مضيفاً: “نعمل مع تركيا على صياغة اتفاقية طيران مدني جديدة”.

من جهته، ذكر أوغلو، أن البلدين اتفقا على “إعادة تنشيط” العلاقات في العديد من المجالات، ويشمل ذلك استئناف المحادثات بشأن الطيران المدني.