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تطعيم طفل بجرعة للكبار من لقاح ضد كورونا بدلا من الإنفلونزا في هذا البلد!

18 - ديسمبر - 2021
العمل متواصل لتطوير لقاحات للأطفال

لقاح

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قالت وكالة أنباء يونهاب، اليوم، إنه تم بالخطأ في مدينة سيونغنام تطعيم طفل بالخطأ ضد كوفيد-7 بدلا من الإنفلونزا.

ونقلت الوكالة عن السلطات المحلية، أن الحادث وقع في أحد مستشفيات المدينة الواقعة جنوب سيئول، وخلاله تم حقن طفل بجرعة للكبار من لقاح شركة “موديرنا” المضاد لفيروس كورونا.

وأشارت إلى أن الحقنة كانت مخصصة لأم الطفل. ونوهت الوكالة بأن الخطأ وقع في 29 سبتمبر. وبعد ذلك تم إدخال الطفل إلى المستشفى لمدة خمسة أيام، لكن لم تظهر عليه أي آثار جانبية، لكن رغم ذلك رفع والدا الطفل دعوى قضائية ضد طبيب الأطفال، مصرين على التعويض عن الحقنة الخاطئة.

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