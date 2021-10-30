الخميس 20 محرم 1444 ﻫ - 18 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تطورات التحقيق في قضية قتل رئيس هايتي

30 - أكتوبر - 2021
آخر تحديث: 30 - أكتوبر - 2021 8:52 صباحًا

مراسم تشييع رئيس هايتي جوفينيل مويز، 23 يوليو 2021

A A A
طباعة المقال

وجهت سلطات هايتي، أمس الجمعة، طلبا رسميا لسلطات جامايكا لتسليم أحد المشتبه بهم بمقتل رئيس هايتي، جوفينيل مويز.

ونقلت صحيفة “Le Nouvelliste” المحلية عن ما ورد في هذا الطلب: “تدعو وزارة خارجية هايتي رسميا حكومة جامايكا لتسليم السيد ماريو أنطونيو بالاسيوس لغرض مثوله أمام قضاء هايتي في إطار التحقيق في اغتيال الرئيس جوفينيل مويز”.

وتم احتجاز المواطن الكولومبي، بالاسيوس، في أراضي جامايكا في الأسبوع الماضي.

وكان رئيس هايتي جوفينيل مويز أصيب بجروح قاتلة في 7 يوليو الماضي خلال هجوم مسلح على منزله، كما أصيبت زوجته بجروح. وفيما بعد أعلنت سلطات البلد أن مجموعة المهاجمين على المقر الرئاسي كانت تضم 26 مواطنا كولومبيا، وقد تم احتجاز عدد منه. وإجمالا احتجز جهاز أمن هايتي حتى الآن في إطار هذه القضية أكثر من 40 شخصا. وتم دفن الرئيس المقتول في 23 يوليو الماضي بمدينة كاب أيتيين بشمال هايتي.

    المصدر :
  • فرانس برس AFP

المزيد من أخبار العالم

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري يبقى على أسعار الفائدة دون تغيير
محطة زابوريجيا
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
روسيا تهدد بإغلاق محطة زابوريجيا النووية.. وأوكرانيا تحذر
الجيش الروسي
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
أوكرانيا تتهم روسيا بالتجهيز "لاستفزاز" عند محطة زابوريجيا النووية

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الدولار
دولار السوق السوداء يحلّق
قتيل
جريمة مروعة.. قتل ابنه وقطّع جسده وأحرقه
في حال اندلاع حرب نووية.. ما هي الدول الأكثر أمانًا؟