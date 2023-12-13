تطورات اليوم الـ68 من الحرب الإسرائيلية.. خان يونس تحت القصف والدمار

في آخر تطورات اليوم الـ68 للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ومع ارتفاع عدد الشهداء إلى أكثر من 18412 شخصا فيما أصيب 50100 في الهجمات منذ السابع من أكتوبر\تشرين الأول، تحتدم المواجهات في بعض المناطق شمال وشرق القطاع، فضلا عن الجنوب ولاسيما في خان يونس.

فقد طال القصف الإسرائيلي، الأربعاء، منزلين في مدينة خان يونس جنوب غزة، حيث تعتقد إسرائيل أن عناصر حماس يختبئون في الأنفاق.

وأودى القصف بحياة 11 شخصا، وفق ما أفاد المركز الفلسطيني للإعلام، وأوضح المركز بحسابه على تليغرام أن إسرائيل قصفت منزلا في منطقة حي الأمل غرب خان يونس، ما أدى إلى استشهاد تسعة أشخاص.

فيما استشهد فلسطينيان اثنان وأصيب 7 في استهداف إسرائيلي لمنزل في معسكر خان يونس.

يشار إلى أن القوات الإسرائيلية كانت توغلت في شمال القطاع، منذ أسابيع، إلا أن الاشتباكات لا تزال مستمرة في جباليا وحي الشجاعية والزيتون أيضا.

كما أطلقت الأسبوع الماضي عملية توغل جنوب غزة، وتقدمت إلى وسط خان يونس المدينة التي تعتبرها معقلاً لقادة حماس، وعلى رأسهم زعيم الحركة في القطاع يحيى السنوار ومحمد الضيف، اللذان يختبئان في الأنفاق، وفق إسرائيل.

في حين ألقت الحرب بظلالها على سكان غزة الذين نزح أكثر من 1.9 مليون منهم داخل القطاع بحسب تقديرات الأمم المتحدة، وسط شح في المساعدات الطبية والغذائية والإنسانية.