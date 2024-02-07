تطورات اليوم 124 في غزة.. الاحتلال يواصل عدوانه

تواصل القصف الإسرائيلي على مناطق بقطاع غزة مما أدى إلى استشهاد فلسطينيين، مع بداية اليوم الـ124 من الحرب على غزة، بعد يوم أعلنت فيه المقاومة أنها نفّذت هجمات عدة على قوات الاحتلال، وكبدته خسائر في الأرواح والمعدات.

وفي سياق متصل، قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إنها سلّمت ردها على اتفاق الإطار، بعد التشاور مع فصائل المقاومة.

ووصف وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رد حماس بالإيجابي، مشيرا إلى أن لدى الحركة بعض الملاحظات. في حين قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إنه سيبحث رد حماس مع الحكومة الإسرائيلية الأربعاء.

وبحسب مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي نسفت صباح اليوم الأربعاء منازل سكنية في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وكثفت قصفها المدفعي للمدينة.

ومنذ 3 أشهر تحاول 7 ألوية عسكرية من قوات الاحتلال -مدعومة بقصف جوي ومدفعي متواصل- السيطرة على قلب مدينة خان يونس، لكنها تواجه بمقاومة كبيرة من الفصائل الفلسطينية.

وفي السياق، قالت وسائل إعلام فلسطينية إن مقاومين أطلقوا النار باتجاه قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مدينة قلقيلية في الضفة الغربية.

ومنذ بدء حربه المدمرة على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، كثّف الجيش الإسرائيلي عملياته في الضفة المحتلة، ووسّع من الاقتحامات والمداهمات للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، مما أسفر عن مقتل المئات واعتقال وإصابة الآلاف.​​​​​​​​​​​​​​

كما كشفت قناة “آي 24” الإسرائيلية نقلا عن مصادر أن الجيش الإسرائيلي أطلق النار على شاحنات لنقل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بعد زعمها أن حركة “حماس” استخدمتها لنقل الذخيرة.

وقالت القناة: “الجيش الإسرائيلي أطلق النار على شاحنات مساعدات إنسانية لقطاع غزة تستخدمها حماس لنقل الذخيرة”.

يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي هاجم شاحنات المساعدات لأول مرة منذ 7 أكتوبر.