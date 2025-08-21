تطورات قضية نورد ستريم.. ألمانيا تطلب محاكمة المشتبه به بعد اعتقاله في إيطاليا

أفاد المدعي العام الألماني، اليوم الخميس، أن الشرطة الإيطالية اعتقلت أوكرانيا يشتبه في أنه نسق الهجمات على خطوط أنابيب نورد ستريم، مضيفا أنه سينقل من هناك للمثول أمام قاض ألماني.

واعتبرت روسيا وأيضا الغرب أن الهجمات التي وقعت على خط الأنابيب أعمال تخريبية.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجارات التي وقعت في سبتمبر (أيلول) 2022 وتسببت في أضرار جسيمة لخطوط الأنابيب التي تنقل الغاز من روسيا إلى أوروبا، مما شكل وقتها تصعيدا كبيرا في الصراع الأوكراني وفاقم أزمة إمدادات الطاقة في القارة الأوروبية.

وذكر بيان صادر من مكتب المدعي العام أن المشتبه به، ولم يعرف سوى باسم سيرهي كيه. بموجب قوانين الخصوصية الألمانية، كان جزءا من مجموعة أفراد زرعوا عبوات ناسفة في خطوط الأنابيب قرب جزيرة بورنهولم في الدنمارك.

وذكر البيان أيضا أن المتهم وشركاءه انطلقوا من مدينة روستوك على الساحل الشمالي الشرقي لألمانيا على متن يخت شراعي لتنفيذ الهجوم استأجروه من شركة ألمانية بوثائق هوية مزورة عن طريق وسطاء.

وتصرفت السلطات بناء على مذكرة اعتقال أوروبية للمشتبه به الذي ستوجه له اتهامات بالتواطؤ للتسبب في انفجار والتخريب المخالف للدستور وتدمير منشآت.

ولم يصدر تعليق بعد من الشرطة الإيطالية.