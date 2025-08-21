الخميس 27 صفر 1447 ﻫ - 21 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تطورات قضية نورد ستريم.. ألمانيا تطلب محاكمة المشتبه به بعد اعتقاله في إيطاليا

منذ 43 دقيقة
خط نورد ستريم 2

خط نورد ستريم 2

A A A
طباعة المقال

أفاد المدعي العام الألماني، اليوم الخميس، أن الشرطة الإيطالية اعتقلت أوكرانيا يشتبه في أنه نسق الهجمات على خطوط أنابيب نورد ستريم، مضيفا أنه سينقل من هناك للمثول أمام قاض ألماني.

واعتبرت روسيا وأيضا الغرب أن الهجمات التي وقعت على خط الأنابيب أعمال تخريبية.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجارات التي وقعت في سبتمبر (أيلول) 2022 وتسببت في أضرار جسيمة لخطوط الأنابيب التي تنقل الغاز من روسيا إلى أوروبا، مما شكل وقتها تصعيدا كبيرا في الصراع الأوكراني وفاقم أزمة إمدادات الطاقة في القارة الأوروبية.

وذكر بيان صادر من مكتب المدعي العام أن المشتبه به، ولم يعرف سوى باسم سيرهي كيه. بموجب قوانين الخصوصية الألمانية، كان جزءا من مجموعة أفراد زرعوا عبوات ناسفة في خطوط الأنابيب قرب جزيرة بورنهولم في الدنمارك.

وذكر البيان أيضا أن المتهم وشركاءه انطلقوا من مدينة روستوك على الساحل الشمالي الشرقي لألمانيا على متن يخت شراعي لتنفيذ الهجوم استأجروه من شركة ألمانية بوثائق هوية مزورة عن طريق وسطاء.

وتصرفت السلطات بناء على مذكرة اعتقال أوروبية للمشتبه به الذي ستوجه له اتهامات بالتواطؤ للتسبب في انفجار والتخريب المخالف للدستور وتدمير منشآت.

ولم يصدر تعليق بعد من الشرطة الإيطالية.

    المصدر :
  • العربية

المزيد من أخبار العالم

من مشاهد الحرب في السودان - رويترز
اشتباكات السودان
الجيش والدعم السريع يتبادلان الاتهامات بعد قصف قافلة أممية في دارفور
تونسيون يحتجون للمطالبة بالحريات
آلاف النقابيين يتجمعون في تونس دفاعًا عن الحريات والحق النقابي
الخارجية الصينية
الصين تؤكد رغبتها في تعزيز التعاون الصناعي والزراعي والتعديني مع باكستان

الأكثر قراءة

البابا المنتخب حديثًا ليون الرابع عشر، الكاردينال روبرت بريفوست من الولايات المتحدة يظهر على شرفة كاتدرائية القديس بطرس في الفاتيكان، 8 مايو/أيار 2025. رويترز
هذا موعد زيارة البابا ليون إلى لبنان!
البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي
البطريرك الراعي: المقاومة ليست خضوعا لإملاءات إيران.. وقرار الحكومة واضح
المحامي إيلي محفوض
إيلي محفوض لـ"الشيخ قبلان": زلة اللسان من كثرة الكلام