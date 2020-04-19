تطورات كورونا في الدول العربية “حتى اللحظة”

كشفت وزارة الصحة في الإمارات، الأحد، عن 479 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وشفاء 98 حالة، ووفاة 4 حالات.

وذكرت الوزارة أن الحالات الجديدة من جنسيات مختلفة، وجميعها مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 6,781 حالة.

وقالت وكالة أنباء الإمارات على “تويتر”، إن “وزارة الصحة تجري أكثر من 23 ألف فحص ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوص”، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة.

وأوضحت الوزارة أن حالات الوفاة الجديدة تشمل مصابا خليجيا و 3 آسيويين، وكانوا يعانون جميعا من أمراض مزمنة، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الإمارات 41 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 98 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 1286.

هذا وأفادت وزارة الصحة العمانية على “تويتر”، الأحد، بتسجيل 164 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع الإجمالي إلى 1915 إصابة.

وأشارت الوزارة إلى تعافي 57 من الفيروس، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 233. فيما بلغت الوفيات 6 حالات.

يأتي ذلك فيما أعلن وزير الصحة الكويتي باسل حمود الصباح على “تويتر” تعافي 25 من المصابين بفيروس كورونا، ليصل إجمالي المتعافين إلى 305.

وإلى ذلك، أكدت وزارة الصحة الفلسطينية تسجيل ٦ إصابات جديده بفيروس كورونا، وبلغ العدد الكلي للمصابين 319.

وفي لبنان، نقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن وزارة الصحة العامة تسجيل إصابة واحدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 673.

ودوليا، سُجّلت في الولايات المتحدة 1891 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، ليرتفع بذلك عدد الوفيات الإجمالي في البلاد، السبت، إلى 38,664، استنادا إلى إحصاء لجامعة جونز هوبكنز، فيما وصل عدد الإصابات بالفيروس في البلاد 732,197 منذ بدء الوباء.

وفي الصين، أعلنت لجنة الصحة الوطنية 16 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في 18 إبريل/نيسان فيما يعد أقل عدد منذ 17 مارس/آذار وبتراجع عن 27 حالة أعلنت في اليوم السابق.