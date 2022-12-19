تطورات متسارعة.. مصرع 4 عناصر أمنية في هجوم جنوب شرق إيران

أعلن الحرس الثوري الإيراني (الاثنين 19-12-2022) عن مقتل عنصر في الحرس الثوري وثلاثة أفراد من قوات الباسيج خلال اشتباكات جرت مع مجموعة مسلحة في منطقة سراوان الحدودية بمحافظة بلوشستان جنوب شرقي إيران.

ومنذ وفاة الشابة مهسا أميني في 16 أسبتمبر بينما كانت تحتجزها شرطة الأخلاق في العاصمة طهران، تشهد سيستان بلوشستان تظاهرات منددة بالنظام على غرار مدن أخرى في أنحاء البلاد.

في سياق متصل، أصيب عنصر من قوات الأمن الإيراني مساء أمس الأحد بجروح جراء اضطرابات وأعمال شغب في سجن مدينة “قائم شهر” التابعة لمحافظة مازندران شمال إيران.

وسجن قائم شهر يقع على بعد ثلاثة كيلومترات من طريق جويبار، ويخضع هذا السجن لإشراف تنظيم السجون وهو مقام على مساحة 2 هكتار ويبلغ عدد السجناء فيه أكثر من ألف شخص.

وقالت وكالة أنباء “ميزان نيوز” التابعة للقضاء الإيراني، إن “اضطرابات وأعمال شغب حدثت في سجن مدينة قائم شهر بين المعتقلين ما أدى إلى إصابة عنصر من حرس السجن بجروح من قوات الأمن”.

وذكر رئيس قضاة مازندران “محمد صادق أكبري”، للوكالة إن “توتراً حدث لمدة ساعة واحدة جراء الاضطرابات في سجن قائم شهر ما دفع قوات الأمن للتدخل للسيطرة على الأوضاع”.

وأضاف أن “النزاع حدث بين عدد من السجناء، بعدما بدأ أحد السجناء بإحداث عراك، ولكن مع وصول حراس السجن في الوقت المناسب، انتهت المواجهة وعاد الهدوء واستقرار الأوضاع السجن”.