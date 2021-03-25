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تطور جديد.. أسترازينيكا توضح نسبة فعالية لقاحها

25 - مارس - 2021
شركة أسترازينيكا

شركة أسترازينيكا

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في تطور جديد، حول لقاح أسترازينيكا الذي أقدمت عدة دول أوروبية على وقف استخدامه خوفا من آثار جانبية محتملة..

أعلنت شركة أسترازينيكا البريطانية-السويدية، الأربعاء، أن لقاحها المضادّ لكوفيد-19 فعّال بنسبة 76% في الوقاية من الأعراض المرضية للفيروس، وذلك بناء على بيانات محدّثة لنتائج تجربة سريرية جرت في الولايات المتحدة والبيرو وتشيلي.

وبذلك تكون أسترازينيكا قد خفّضت نسبة فعالية لقاحها من 79% قبل صدور هذه النتائج إلى 76% اليوم، في خطوة أقدمت عليها بعد أن أعربت الهيئة الأميركية الناظمة للقاحات عن قلقها من أن تكون الشركة قد استخدمت بيانات قديمة لتحديد مدى فعالية اللّقاح.

وكانت الهيئة الأميركية البارزة قالت، الاثنين، إن شركة أسترازينيكا ربما استخدمت بيانات “قديمة” خلال تجاربها السريرية في الولايات المتحدة على لقاح كورونا.

وأضافت “نحن نحض الشركة على العمل مع مجلس مراقبة البيانات والسلامة لتقييم فعالية البيانات، والتأكد من أن البيانات الأكثر دقة وحداثة وفعالية ستنشر بأسرع وقت ممكن”، وفق ما نقلت “فرانس برس”.

وسبق أن علّقت دول عدة استخدام لقاح أسترازينيكا في وقت سابق من هذا الشهر على خلفية مخاوف من احتمال تسببه بجلطات، قد تكون قاتلة في بعض الحالات.

لكن الوكالة الأوروبية للأدوية أكدت أنه “آمن وفعّال”، واستؤنف استخدامه في دول عدة.

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