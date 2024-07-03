تطور لافت في اتفاق إنهاء الحرب على غزة.. إليكم آخر المستجدات

من مشاهد الدمار في غزة - رويترز

قالت حركة حماس (الأربعاء 3-7-2024) إن رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية أجرى اتصالات مع الوسطاء في قطر ومصر بشأن أفكار للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في غزة.

وأضافت الجماعة أن هنية تواصل أيضا مع المسؤولين الأتراك بشأن آخر التطورات.

وجاء في بيان الحركة أن هنية أجرى اتصالات “مع الإخوة الوسطاء في قطر ومصر حول الأفكار التي تتداولها الحركة معهم بهدف التوصل لاتفاق يضع حدا للعدوان الغاشم الذي يتعرض له شعبنا الأبي في قطاع غزة”.

وأضافت الحركة في البيان أنها “تعاملت بروح إيجابية مع فحوى المداولات الجارية”.

من ناحية أخرى، قال جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) في بيان إن إسرائيل تدرس رد حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على اقتراح يتضمن اتفاقا لإطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وجاء في البيان الذي أصدره مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو نيابة عن الموساد “الوسطاء في اتفاق الرهائن قدموا لفريق التفاوض رد حماس على الخطوط العريضة لصفقة الرهائن. إسرائيل تدرس الرد وسترد على الوسطاء”.

ولم يذكر البيان تفاصيل أخرى.

وتتضمن خطة وقف إطلاق النار المقترحة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي جو بايدن في نهاية مايو أيار، إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة تدريجيا وانسحاب القوات الإسرائيلية على مرحلتين.

وتقترح أيضا إطلاق سراح سجناء فلسطينيين مع إعادة إعمار غزة وإعادة رفات الرهائن المتوفين في مرحلة ثالثة.