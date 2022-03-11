السبت 9 شعبان 1443 ﻫ - 12 مارس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تطور لافت في العلاقات الأمريكية الفنزويلية.. إليكم التفاصيل

منذ ساعتين
آخر تحديث: 12 - مارس - 2022 1:44 صباحًا
فنزويلا وأمريكا

فنزويلا وأمريكا

A A A
طباعة المقال

أملت فنزويلا في أن يحصل تطور في الحوار بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية، خصوصاً بعد الزيارة المفاجئة لوفد أمريكي رفيع المستوى إلى كاراكاس.

وقالت نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز،خلال منتدى أنطاليا الدبلوماسي في تركيا الذي بثّه تلفزيون “في تي آر” الحكومي الفنزويلي “هذا تقارب أولي ونأمل أن يتطور في إطار الدبلوماسية والحوار البناء”.

وأضافت نائبة الرئيس قائلة: “لقد كان تقاربا بدون التزام، نتفهم أن التقاربات الأولية لا يمكن أن تكون مشروطة وأن هذا التقارب تم في حدود إطار العلاقات الثنائية”.

ولفتت ديلسي رودريغيز إلى أن فنزويلا لم تنسحب من الولايات المتحدة، بل الولايات المتحدة هي التي انسحبت من فنزويلا وقطعت علاقات الطاقة والاقتصاد والتعاون.

وأشارت إلى أن فنزويلا تحافظ على موقفها قائلة: “أبواب فنزويلا مفتوحة لأي دولة تريد أن تأتي باحترام وتعتبرنا ندا وتحترم مبدأ تقرير المصير للشعب الفنزويلي”.

واعتبرت رودريغيز أن الاجتماع الأول الذي عقد في نهاية الأسبوع الماضي بين كاراكاس وواشنطن بعد سنوات من التوتر، هو “مثال” على كيفية حل النزاع.

وشددت على أن الحل “يجب أن يكون الحوار ولا يمكن أن يكون هناك طريق آخر لأن الطرق الأخرى غير السلام والتفاوض والحوار والقانون الدولي تسبب معاناة عميقة للشعوب”.

وقطعت فنزويلا العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة عام 2019، فيما حاولت الولايات المتحدة إطاحة الرئيس نيكولاس مادورو،الذي لم تعترف بإعادة انتخابه عام 2018، من خلال فرض حزمة عقوبات على فنزويلا ولا سيما حظر استيراد النفط منها.

وقبل قطع العلاقات عام 2019، كانت الولايات المتحدة المشتري الرئيسي للنفط الفنزويلي.

وعلى غرار عرابه وسلفه هوجو تشافيز (1999-2013)، يهاجم الرئيس مادورو بانتظام في خطاباته “الإمبريالية الأمريكية”.

وأعلن الرئيس نيكولاس مادورو منذ الاجتماع استئناف الحوار مع المعارضة والإفراج عن أمريكيين اثنين معتقلين في فنزويلا، من دون أن تكشف كاراكاس رسميا وجود علاقة سببية بين القرارين والزيارة الأمريكية.

    المزيد من أخبار العالم

    وزارة الخزانة الأمريكية
    واشنطن تفرض عقوبات على أشخاص وكيانات روسية لعلاقتها بتسليح كوريا الشمالية
    آثار القصف الروسي على المدن الأوكرانية
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    الدفاع البريطانية: القوات البرية الروسية تعتمد بشكل أساسي على ذخائر “غبية”
    اللاجئون الأوكران
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    الأمم المتحدة تكشف أجدد حصيلة لضحايا الحرب في أوكرانيا

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    انخفاض الليرة اللبنانية مقابل الدولار
    الدولار يستأنف صعوده بعدما “ارتاح” على عتبة “التعويم الموجّه”
    سليمان فرنجية وزياد مكاري
    بالصور.. الحكومة اللبنانية تعين وزير إعلام معادياً للسعودية والعرب
    دبابات روسية
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    شاهد.. فخ أوكراني مرعب يكلّف روسيا 5 دبابات!