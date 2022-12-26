تظاهرة للأكراد في باريس تنديداً بالهجوم على مركز للاجئين

بعدما تجددت المواجهات، السبت 24/12/2022 بين الشرطة الفرنسية ومتظاهرين من الجالية الكردية، احتجاجاً على مقتل 3 أكراد في باريس، تشهد العاصمة الفرنسية اليوم الإثنين 26/12/2022 تظاهرة حاشدة للجالية الكردية في باريس تنديداً باعتداء الدائرة العاشرة.

وكانت باريس شهدت يوماً عصيباً، فقد أضرم المحتجون النيران في المنطقة العاشرة وسط باريس، وقطعوا بعض الطرق بحاويات القمامة ورشقوا عناصر الشرطة بالحجار.

بدورها، أطلقت الشرطة الفرنسية غازاً مسيلاً للدموع على التظاهرة التي خرجت في الدائرة العاشرة وسط المدينة الفرنسية.

وأرسلت الشرطة الفرنسية، قوة مكافحة الشغب التي وصلت إلى وسط العاصمة للسيطرة على الأحداث.