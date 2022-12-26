الأثنين 2 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 26 ديسمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تظاهرة للأكراد في باريس تنديداً بالهجوم على مركز للاجئين

منذ 4 دقائق
آخر تحديث: 26 - ديسمبر - 2022 1:40 مساءً
من هجوم باريس

من هجوم باريس

A A A
طباعة المقال

بعدما تجددت المواجهات، السبت 24/12/2022 بين الشرطة الفرنسية ومتظاهرين من الجالية الكردية، احتجاجاً على مقتل 3 أكراد في باريس، تشهد العاصمة الفرنسية اليوم الإثنين 26/12/2022 تظاهرة حاشدة للجالية الكردية في باريس تنديداً باعتداء الدائرة العاشرة.

وكانت باريس شهدت يوماً عصيباً، فقد أضرم المحتجون النيران في المنطقة العاشرة وسط باريس، وقطعوا بعض الطرق بحاويات القمامة ورشقوا عناصر الشرطة بالحجار.

بدورها، أطلقت الشرطة الفرنسية غازاً مسيلاً للدموع على التظاهرة التي خرجت في الدائرة العاشرة وسط المدينة الفرنسية.

وأرسلت الشرطة الفرنسية، قوة مكافحة الشغب التي وصلت إلى وسط العاصمة للسيطرة على الأحداث.

    المزيد من أخبار العالم

    تظاهرات وإضرابات شعبية في السويداء
    يسقط كلب الكبتاغون ولا للذل.. شعارات تلهب الاحتجاجات في درعا والسويداء جنوب سوريا
    سيرغي لافروف
    لافروف: التدخل الأميركيّ يدفع "إلى حافة الهاوية"
    عناصر من الجيش الروسي
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    "على مدار الساعة".. روسيا تتّخذ مواقع جديدة للدفاع الجوي

    الأكثر قراءة

    الدولار والليرة اللبنانية
    قفزة مسائية جديدة لدولار السوق السوداء!
    انهيار جزء من مدرج بصالة الدكتور حسن مصطفى جنوب القاهرة
    بالفيديو.. لحظات مروعة لانهيار مدرج خلال مباراة كرة سلة جنوب القاهرة
    لحظة دخول القاتل إلى صالون حلاقة في باريس وإطلاق النار
    لحظات مرعبة.. فيديو جديد للهجوم المروع على أكراد باريس