تظاهرة وسط لندن احتجاجاً على إصلاحات زراعية في الهند

احتجاجا على إصلاحات زراعية فجرت مظاهرات حاشدة في الهند، تظاهر الآلاف وسط العاصمة البريطانية لندن.

وأفادت وكالة “رويترز” بأن حشدا من المتظاهرين تجمعوا عند السفارة الهندية في شارع الدويش، وهو شريان رئيسي وسط العاصمة البريطانية، وأن مجموعات من المحتجين احتشدت في ساحة الطرف الأغر.

وكان عشرات الآلاف من المزارعين في الهند قد احتجوا على ثلاثة قوانين تقول الحكومة إنها تستهدف تغيير إجراءات الشراء التي عفا عليها الزمن وإعطاء المزارعين مزيدا من الخيارات لبيع محاصيلهم.

وأشارت الوكالة إلى أنه لم يلتزم معظم المشاركين في احتجاجات لندن بالتباعد الاجتماعي، كما لم يضع الكمامات سوى القليل منهم.

وحذرت شرطة العاصمة من أن من يشاركون في تجمعات لا تحترم قيود كورونا معرضون للغرامة، وطالبت المحتجين بمغادرة المنطقة.