تعافي أسعار الواردات الأمريكية في يوليو بدعم من ارتفاع تكلفة السلع الاستهلاكية

تعافت أسعار الواردات في الولايات المتحدة في يوليو تموز بدعم من زيادة تكلفة السلع الاستهلاكية في أحدث مؤشر على ارتفاع محتمل للتضخم بسبب الرسوم الجمركية.

وأشارت بيانات لمكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأمريكية اليوم الجمعة إلى أن أسعار الواردات ارتفعت بنسبة 0.4 بالمئة الشهر الماضي بعد تعديل بالخفض للنسبة في يونيو حزيران إلى تراجع بنسبة 0.1 بالمئة.

وتوقع خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم ثبات أسعار الواردات، التي لا تشمل الرسوم الجمركية، بعد الإعلان عن ارتفاعها 0.1 بالمئة في يونيو حزيران في القراءة الأولية.

ورغم أن أسعار الواردات لا تشمل الرسوم الجمركية، يشير ارتفاع القراءات إلى أن الدول المصدرة لا تخفض الأسعار لتعويض تأثير ارتفاع التكاليف الناجمة عن الرسوم الجمركية على المستهلكين.

وفي 12 شهرا حتى يوليو تموز، انخفضت أسعار الواردات 0.2 بالمئة بعد انخفاضها 0.5 بالمئة في يونيو حزيران.

وأظهرت بيانات أسعار المنتجين أمس الخميس ارتفاعا في أسعار السلع، باستبعاد أسعار الأغذية والطاقة المتقلبة، مما عزز توقعات خبراء الاقتصاد بأن التضخم في أسعار المستهلكين سيتسارع في الأشهر المقبلة رغم التأثير المتوسط حتى الآن للرسوم الجمركية.