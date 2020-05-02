تعافي 210 حالة مصابة بفيروس كورونا وتسجيل 1362 إصابات جديدة في السعودية

اكدت وزارة الصحة السعودية، انه تم تسجيل 210 حالة تعافي من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل عدد المصابين بالوباء إلى 3765.

وقالت وزارة الصحة السعودية بتسجيل 1362 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، “توزعت في مدن مختلفة بالمملكة العربية السعودية، ليصل بذلك تعداد المصابين بالفيروس 25459 حالة، بينها 21518 حالة نشطة تتلقى الرعاية الطبية الملائمة، بينما تتلقى 139 حالة حرجة رعاية طبية مكثفة في المستشفيات المتخصصة”.

وأشارت الوزارة إلى تسجيل 7 وفيات جديدة بالفيروس، ليصل مجموع الوفيات الناجمة عن المرض في المملكة إلى 176 شخصا.

وأُعيد بشكل جزئي فتح مراكز التسوق في السعودية، الأربعاء الماضي، من الساعة العاشرة صباحا حتى الخامسة مساء، وذلك للمرة الأولى منذ فرض حظر تجول كامل على معظم السكان في المملكة.

وأُعلن التخفيف الجزئي لحظر التجول الكامل في البلاد، بأمر ملكي سمح بعودة بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية، بما في ذلك محلات تجارة الجملة والتجزئة والمراكز التجارية، مع رفع حظر التجول من الساعة التاسعة صباحاً إلى الساعة الخامسة مساء، حتى 13 مايو.

وستظل الأنشطة التي لا تسمح بالتباعد الجسدي مغلقة بما في ذلك صالونات الحلاقة ودور السينما والمنتجعات السياحية، كما تُحظر التجمعات لأكثر من خمسة أشخاص، ويجب تعقيم مراكز التسوق كل 24 ساعة، ولا يُسمح بدخول الأطفال دون سن 15 عاماً.