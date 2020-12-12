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تعاون بريطاني-روسي لإنتاج تركيبة أكثر تطورا للقاح كورونا

منذ دقيقة واحدة
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العالم بانتظار لقاح فعال ضد كورونا

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في إطار الجهود المبذولة للوصول إلى تركيبة أكثر فاعلية وتطورا للقاح كورونا ،كشف مطورو لقاح “سبوتنيك 5″ الروسي، و”أسترا زينيكا” البريطاني، عن تبادل البيانات العلمية المرتبطة باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد فيما بينهم، للعمل على اكتشاف سبل تطوير اللقاح المحتملة، وفقا لما نقلت “واشنطن بوست”.

ولا تزال الجهود، وفقا للصحيفة، قائمة للتطوير، والحصول على جيل ثانٍ من تركيبة اللقاح المضاد لكورونا.

ويهدف البحث الذي تجريه الشركتان إلى اختبار تركيبات جديدة للقاح باستخدام فيروسات الزكام، وفقا لبيان أصدرته أسترا زينيكا.

ويعتمد مطورو سبوتنيك على حقنتين، تقوم إحداهما على فيروسات الزكام الشائعة، أما الأخرى فتقوم على الفيروسات التي تصيب الغدد.

وبالنسبة لأسترا زينيكا، فإن لقاحها يعتمد على فيروسات الزكام التي تصيب حيوانات الشمبانزي عادة.

ووفقا لأسترا زينيكا، فإنها “ستبدأ قريبا بالاستكشاف (بشأن اللقاح) في روسيا لاستنتاج ما إذا كان من الممكن دمج لقاحين يقومان على الفيروسات الغددية بنجاح”.

وقالت روسيا إن أسترا زينيكا وافقت على استكشاف استخدام “مركب” سبوتنيك 5 كجزء من الجهود الرامية إلى إنتاج لقاح معدل.

وباشرت بريطانيا، الثلاثاء، تطعيم أول دفعة مكونة من 800 ألف شخص، مع إعطاء الأولوية للمسنين في دور الرعاية، وذلك بعد أن أعطت الموافقة على لقاح “فايزر- بايونتيك”.

وذكرت واشنطن بوست في تقرير آخر لها أن هذا الأسبوع كان سيشهد بدء المرحلة الأولى من التطعيم بلقاح سبوتنيك 5 في روسيا، لكن الروس لم يقبلوا على اللقاح الذي اعتمد دون أن ينهي مرحلة التجارب البشرية.

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