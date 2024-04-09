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تعاون روسي صيني: حوار جديد حول أمن منطقة أوراسيا يعلنه لافروف

منذ ساعة واحدة
سيرغي لافروف

سيرغي لافروف

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أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الثلاثاء بعد محادثات مع نظيره الصيني وانغ يي إن روسيا والصين اتفقتا على بدء حوار بشأن الأمن في منطقة أوراسيا.

وقال لافروف في مؤتمر صحفي نقله التلفزيون بعد المحادثات “مهمة تشكيل أمن منطقة أوراسيا تفرض نفسها”.

وأضاف “اتفقنا أنا وأصدقائي الصينيون على بدء حوار بمشاركة أولئك الذين لهم تفكير مماثل حيال هذه المسألة”.

أعلنت موسكو وبكين عن شراكة “بلا حدود” في فبراير شباط 2022 عندما زار بوتين بكين قبل أيام فقط من شن روسيا غزوها الشامل لأوكرانيا، وتزداد علاقاتهما قوة منذ ذلك الحين.

وكانت موسكو قد قالت إن المحادثات بين لافروف ونظيره الصيني ستتناول “موضوعات ساخنة” مثل أمن منطقة آسيا والمحيط الهادي والحرب في أوكرانيا.

    المصدر :
  • رويترز

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