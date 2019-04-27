تعاون كوسوفو مع تركيا يتسبب باستدعاء البرلمان للرئيس

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استدعى البرلمان في كوسوفو رئيس البلاد إلى جلسة حول الترحيل السري لستة أتراك تزعم أنقرة أنهم من مؤيدي محاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا عام 2016.

وشكك الرئيس الكوسوفي هاشم تقي أمس الجمعة في مصداقية لجنة التحقيق البرلمانية لتضمنها خبيرا دوليا. ورفض الرئيس الرد على الأسئلة قبل توضيح شرعية الخبير.

وفي عام 2018، تم ترحيل طبيب وخمسة مدرسين أتراك من كوسوفو إلى تركيا.

وردا على هذا، أقال رئيس الوزراء راموش هاراديناي وزير الداخلية ورئيس الاستخبارات لاتخاذهما الخطوة دون إذن منه.

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وتتهم تركيا رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن بتدبير انقلاب العام 2016. وينفي غولن الاتهامات.

وكان الأتراك الذين تم ترحيلهم يعملون في مدارس وعيادات تابعة للحركة التي يقودها غولن.

وقوبلت عمليات الترحيل بانتقادات منظمات حقوقية في كوسوفو وخارجها.

 

المصدر: بريشتينا (كوسوفو) – أسوشيتد برس

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