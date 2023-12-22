الجمعة 9 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 22 ديسمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

"تعتمد على موافقة إسرائيل".. كندا توسّع برنامج الهجرة المرتبط بحرب غزة

منذ 37 دقيقة
علم كندا

علم كندا

A A A
طباعة المقال

أعلنت كندا عن برامج هجرة مؤقتة لأقارب المواطنين الكنديين والمقيمين الدائمين المتضررين من حرب غزة، لكنها حذرت من أن مغادرة المنطقة ستواجه صعوبة وتعتمد على موافقة “إسرائيل”.

وقال وزير الهجرة مارك ميلر في مؤتمر صحافي، إن الإجراءات تشمل توسيع معيار الأهلية الذي تستخدمه كندا لإخراج المواطنين والمقيمين الدائمين وأفراد أسرهم المباشرين من المنطقة.

وأضاف ميلر: “هذا.. يسمح لنا بإخراج مجموعة أكبر من الأشخاص الذين قد لا يكونون مقيمين دائمين أو كنديين لكنهم يمثلون في جميع المقاصد عائلة الأشخاص المقربين من كنديين”.

وأردف أن مئات الأشخاص يمكن أن يستفيدوا من البرنامج. وقالت الحكومة إنه حتى الثالث من ديسمبر/ كانون الأول، وصل أكثر من 600 شخص تم إجلاؤهم من غزة إلى كندا.

وسيتمكن أفراد العائلة مثل الأشقاء والأحفاد والأجداد من التقدم بطلب للانضمام إلى برنامج خاص. وبعد الفحوصات قد يصبحون مؤهلين للعيش في كندا لثلاث سنوات.

وتشمل الإجراءات أيضًا برنامج تصاريح للدراسة أو العمل للإسرائيليين والفلسطينيين الموجودين بالفعل في كندا ولأفراد عائلات المواطنين والمقيمين الدائمين الذين غادروا المنطقة منذ السابع من أكتوبر.

وحذر ميلر من أن مغادرة القطاع المحاصر أمر صعب للغاية، مضيفًا أن أوتاوا ليس لديها أي ضمانات من إسرائيل.

وتابع: “الإسرائيليون لهم القرار، وسيقومون بفحص الأشخاص ويقررون ما إذا كانوا سيغادرون أم لا. ليس لدينا أي ضمانات حتى الآن وسيكون علينا إجراء مناقشات”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

أحد جنود الاحتلال الإسرائيلي (رويترز)
غزة تحت النار
صحف عالمية: إسرائيل تخسر الحرب لكن نتنياهو وحكومته لن يعترفا بذلك أبداً
الذهب
ارتفاع أسعار الذهب وسط رهانات على خفض أسعار الفائدة
النفط
ارتفاع أسعار النفط مع استمرار التوترات في الشرق الأوسط

الأكثر قراءة

جنود من الجيش الإسرائيلي
غزة تحت النار
خبير عسكري يكشف مفاجأة.. هذا ما يعنيه سحب الجيش الإسرائيلي للواء غولاني!
آلية عسكرية إسرائيلية تقصف قطاع غزة
توقعات "صادمة" لموقع ستراتفور الاستخباراتي لعام 2024.. ما مصير لبنان وغزة!؟
كتائب القسام تقنص ضابطاً إسرائيلياً شمال غزة
غزة تحت النار
فيديو.. "غول القسام" تقنص ضابطاً إسرائيلياً شمال غزة