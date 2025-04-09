"تعتيم إسرائيلي مشدد".. مفاوضات تبادل الأسرى تجري خلف الكواليس وسط ضغوط متصاعدة

كشف منسق شؤون الأسرى والمفقودين الإسرائيليين بحكومة الاحتلال غال هيرش أن مفاوضات التبادل تجري وسط تعتيم شديد، مشيرا إلى أن إسرائيل على اتصال دائم مع الأميركيين والدول الوسيطة.

ونقلت صحيفة “يسرائيل هيوم” عن هيرش أنه رغم ما يبدو بأنه جمود في جهود إعادة المحتجزين في قطاع غزة، فإن العمل مع الوسطاء متواصل وحثيث وهناك أمور تحدث في هذا السياق.

وأضاف أنّ هناك تأثيرا للضغط الإسرائيلي العسكري والسياسي واللوجستي على حركة حماس، على حد تعبيره.

وأمس الثلاثاء، قال حسام بدران عضو المكتب السياسي لحركة حماس إن “التواصل مع الوسطاء لا يزال مستمرا حتى الآن” من دون أي اقتراح جديد.

وأضاف في تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية “لا يمكن لهذه الحرب أن تستمر إلى ما لا نهاية، ومن الضروري تاليا التوصل إلى وقف لإطلاق النار”.

وأكد بدران أن حماس وبقية فصائل المقاومة الفلسطينية “وافقت على الاقتراح الذي تقدّم به الوسطاء المصريون والقطريون والذي رفضه الاحتلال” مؤكدا انفتاح حماس على “كل الأفكار التي يمكن أن تؤدي إلى وقف لإطلاق النار”.

اتفاق جديد

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قال أمس -في كلمة خلال فعالية في اللجنة الوطنية لانتخاب النواب الجمهوريين- إن بلاده تعمل جاهدة على استعادة السلام عبر القوة وإعادة الإسرائيليين المحتجزين في غزة.

وأول أمس، صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -خلال لقائه ترامب بالمكتب البيضاوي- أنه يجري العمل حاليا على اتفاق آخر، وقال “نأمل أن ينجح” مكررا تأكيداته السابقة بأنه ملتزم بـ”تحرير جميع الرهائن”.

وطرحت إسرائيل -مطلع الشهر الجاري- مقترح هدنة جديدة، بحسب ما نقلت القناة 14 الإسرائيلية عن مصدر سياسي، تطالب فيه بإطلاق 11 أسيرا إسرائيليا على قيد الحياة مقابل وقف إطلاق النار لمدة 40 يوما.

الضغط العسكري

ويصر نتنياهو وحكومته، عكس معظم عائلات وأقارب الأسرى، على أن زيادة الضغط العسكري هو السبيل الوحيد لإجبار حماس على إعادة الأسرى الأحياء والأموات الذين ما زالوا محتجزين في قطاع غزة.

وبهذا الصدد، كانت صحيفة معاريف نقلت -قبل أيام، عن قائد فرقة الضفة السابق بالجيش الإسرائيلي- قوله إن “الضغط العسكري أثبت فشله والرهائن لن يعودوا إلا بصفقة”.

وأضاف أن الضغط العسكري لعام ونصف العام أدى لمقتل 41 أسيرا إسرائيليا، مؤكدا أن نتنياهو يريد أن يصرف انتباه وسائل الإعلام عن قضايا تزعجه وأنه امتنع عن تنفيذ المرحلة الثانية من الصفقة لأسباب سياسية.

وتخرج باستمرار في إسرائيل مظاهرات يشارك فيها الآلاف للتضامن مع عائلات الأسرى المحتجزين في غزة، ولمطالبة الحكومة بالعمل على وقف الحرب وإبرام صفقة تعيد الأسرى فورا دفعة واحدة.

ومطلع مارس/آذار الماضي، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل للأسرى بين حركة حماس وإسرائيل، بدأ سريانه في 19 يناير/كانون الثاني 2025 بوساطة مصرية قطرية ودعم أميركي.

وبينما التزمت حماس ببنود المرحلة الأولى، تنصل نتنياهو (المطلوب للعدالة الدولية) من بدء مرحلته الثانية استجابة للمتطرفين في ائتلافه الحاكم.

وفي 18 مارس/آذار، استأنفت إسرائيل حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة والتي بدأت في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وأسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 166 ألفا من الفلسطينيين معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.