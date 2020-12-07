تعثر الاتفاق حول التجارة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي لمرحلة ما بعد "بريكست"

نقلت وكالة “رويترز” عن مصدر حكومي بريطاني رفيع أن هناك احتمالا كبيرا لألّا تتمكن بريطانيا من التوصل إلى اتفاق حول التجارة مع الاتحاد الأوروبي لمرحلة ما بعد “بريكست”.

وقال المصدر، إن “المفاوضات في الموقف ذاته الذي كانت فيه يوم الجمعة، ولم نحقق أي تقدم ملموس. ومن الواضح أن هذا يجب أن يستمر على المستوى السياسي الآن”.

وأضاف: “مع أننا لا نعتبر هذه العملية أنها انتهت، لكن الأمور تبدو معقدة للغاية وهناك احتمال كبير أننا لن نتوصل إليه”.

وأكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في بيان مشترك لهما يوم الاثنين، أنه في الوقت الحالي “لا توجد هناك ظروف لعقد الاتفاق التجاري”.

وأشار البيان إلى أن الخلافات لا تزال قائمة حول “القواعد المتساوية” للجانبين وشؤون الإدارة وصيد الأسماك. ومن المتوقع أن يعمل المفاوضون من الطرفين على إيجاد حلول لتلك الخلافات في الوقت القريب.

يذكر أن بريطانيا انسحبت من الاتحاد الأوروبي في العام الجاري، لكنها لم تتفق بعد على شروط علاقاتها التجارية والاقتصادية مع الاتحاد. ولا تزال القواعد السابقة قائمة فيما يخص التجارة بين بريطانيا والدول الأوروبية. ومن المقرر أن تنتهي الفترة الانتقالية في العلاقات بين لندن وبروكسل 31 ديسمبر الجاري.