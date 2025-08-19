تعثر المفاوضات النهائية لصفقة أدنوك - سانتوس العملاقة

قالت شركة سانتوس الأسترالية المنتجة للنفط والغاز اليوم الثلاثاء إن التحالف الدولي بقيادة شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) لن يتمكن من الانتهاء من عرض الاستحواذ على الشركة مقابل 18.7 مليار دولار قبل أربعة أسابيع على الأقل، ما يعني أنه سيفوت الموعد النهائي الممدد حتى 22 أغسطس آب.

كانت سانتوس قد ذكرت الأسبوع الماضي أنها مددت فترة الفحص النافي للجهالة الحصري للتحالف الدولي الذي تقوده أدنوك حتى 22 أغسطس آب.

لكن التحالف، الذي تقوده الذراع الاستثمارية لأدنوك (إكس.آر.جي)، ويضم القابضة إيه.دي.كيو وكارلايل للاستثمار المباشر، أبلغ سانتوس أنه سيحتاج إلى أربعة أسابيع أخرى على الأقل للحصول على جميع الموافقات المطلوبة، حتى مع اتباع جدول زمني سريع، وربما لفترة أطول من ذلك بدون الجدول الزمني، من وقت الاتفاق على بنود الخطة.

وقالت سانتوس في بيان “بينما تستمر المناقشات والفحص النهائي النافي للجهالة بشكل تعاوني، لم يتوصل الطرفان بعد إلى اتفاق على شروط مقبولة لاتفاق ملزم (لشروط وبنود الاستحواذ على أسهم الشركة)”.

ومع عدم التوصل إلى بنود نهائية بعد، من المستبعد أن يوقع الطرفان على ذلك الاتفاق قبل الموعد النهائي الممدد حتى يوم الجمعة.

وستحصل إكس.آر.جي بموجب الصفقة، في حال إتمامها، على حصص في عمليات رئيسية في أستراليا وبابوا غينيا الجديدة، ولكن الصفقة تتوقف على موافقة الجهات التنظيمية نظرا لمكانة سانتوس بصفتها شركة طاقة رئيسية في أستراليا.

وقال التحالف في بيان “نظرا لحجم الصفقة، يواصل التحالف الذي تقوده إكس.آر.جي إجراء الفحص النافي للجهالة والتقدم في المفاوضات بشأن اتفاق ملزم”.

وتتطلب الصفقة موافقة الجهات التنظيمية في أستراليا وبابوا غينيا الجديدة والولايات المتحدة.