تعثّر المفاوضات.. موسكو: فقدنا الثقة بالمفاوضين الأوكران

مع مرور 56 يوما على الحرب بينهما، يستمر تعثّر المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا، إذ أعلنت الأخيرة اليوم الأربعاء، أنها لم تعد تثق بالمفاوضين الأوكران.

وأشارت المتحدثة باسم الخارجية، ماريا زاخاروفا، الى أن موسكو فقدت الثقة بالمسؤولين الأوكرانيين.

كما وصفت الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالتابع وغير المستقل، الذي ينفذ أوامر أميركا وحلف شمال الأطلسي. واعتبرت أن واشنطن والناتو يديران العمليات في أوكرانيا وليس زيلينسكي.

هرج ومرج

كذلك، أوضحت زاخاروفا أن بلادها وافقت على استئناف التفاوض من أجل التوصل إلى حل، إثر طلب من كييف، لكنه بعد ذلك بدأ “الهرج والمرج والسيرك”، وفق تعبيرها، في إشارة إلى تهرب الجانب الأوكراني.

وعلّقت على تصرفات الوفد الأوكراني المفاوض، قائلة: “تارة يأتون، وطوراً يمتنعون، وأحيانا يشاركون ثم يرفضون”.

إلى ذلك، اعتبرت أن “النظام في كييف ليس مستقلا، بل خاضع للرقابة”، متهمة إياه باستخدام المفاوضات لتشتيت الانتباه وتضييع الوقت.

واشنطن والنات يديران العملية

كذلك، جددت المتحدثة انتقاداتها لأميركا والناتو، معتبرة أنهما يديران العملية بطريقة أو بأخرى.

وأكدت أن رئيس أوكرانيا لا يسيطر على الوضع في البلاد، معتبرة أنه يقول اليوم شيئا وغداً شيئا آخر.

استحالة تحديد موعد للجولة المقبلة

تصريحات زاخاروفا جاءت بعد أن أعلن مستشار الرئيس الأوكراني، ميخايلو بودولياك، أمس الثلاثاء، استحالة تحديد موعد للجولة المقبلة من المحادثات المباشرة بين الجانبين، معتبرا أن هذا التفاوض مع روسيا من أجل وقف النزاع بات أكثر صعوبة وتعقيدا.

وقال عضو الوفد التفاوضي إن الأحداث في مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة منذ أسابيع، والتي باتت في قبضة القوات الروسية بشكل شبه كامل، “زادت المفاوضات تعقيدا”.

كما اعتبر أن موسكو تراهن على المرحلة الثانية من عمليتها العسكرية في الشرق الأوكراني، من أجل تقوية موقفها التفاوضي.