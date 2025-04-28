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تعديل تشريعي في الاتحاد الأوروبي يفرض تقديم بيانات التأمين للسفن العابرة من مياهه

منذ 23 ساعة
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل. رويترز

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل. رويترز

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أصدرت المفوضية الأوروبية توجيها يلزم جميع السفن المارة من مياه الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك التي لن تدخل أي من موانئ التكتل، بتقديم معلوماتها التأمينية.

وسلطت خدمة ذا إنشورار الإخبارية التابعة لرويترز المتخصصة في قطاع التأمين الضوء على التعديل الذي أجرته المفوضية الأسبوع الماضي على توجيه مراقبة السفن رقم (2022/ 59/إي.سي).

ويأتي التعديل في إطار مساعي الاتحاد الأوروبي الرامية إلى فرض إجراءات صارمة على مرور السفن دون غطاء تأميني، وتشمل المساعي عددا من العقوبات المفروضة على أسطول الظل العالمي.

كما قدم الاتحاد الأوروبي مقترحا إلى المنظمة البحرية الدولية يطلب فيه إدخال تعديلات طفيفة على العديد من أنظمة الإبلاغ الإلزامي الخاص بالسفن في الدول الساحلية الأوروبية وما حولها.

وقالت المفوضية في بيان إن هذا الشرط الجديد يعزز قدرة الاتحاد الأوروبي على مراقبة الأنشطة البحرية والتحقيق فيها للتصدي للمخاطر التي تشكلها السفن التي لا تحظى بغطاء تأميني وكذلك السفن غير الآمنة.

وقالت ماجدة كوبشينسكا المديرة العامة للتنقل والنقل في المفوضية الأوروبية إن هذا التغيير من شأنه أن يجعل لوائح الاتحاد الأوروبي متسقة مع المعايير الدولية ويعالج التحديات المرتبطة بالبضائع الخطرة والتوتر الجيوسياسي.

    المصدر :
  • رويترز

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