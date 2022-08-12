تعذيب وإعدام سجناء.. دعوة لإرسال ممثلين لمعسكرات أسرى الحرب الروسية

أصدرت الأجهزة الأمنية الأوكرانية بيانا مشتركا اليوم الواقع في 12 تموز 2022 دعت فيه الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى إرسال ممثلين إلى المواقع التي تحتجز فيها روسيا أسرى حرب أوكرانيين.

يأتي الطلب في أعقاب مزاعم سابقة من جانب كييف بأن القوات الروسية عذبت وأعدمت سجناء، بما في ذلك تفجير معسكر لأسرى الحرب الأوكرانيين في أولينيفكا.

وفي وقت سابق تبادلت قوات أوكرانيا والانفصاليين الموالين لروسيا، الاتهامات لبعضهما البعض في المسؤولية عن مقتل ما لا يقل عن 53 من أسرى الحرب الأوكرانيين الذين قتلوا، في قصف لثكنة عسكرية حيث كانوا يحتجزون.