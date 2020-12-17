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تعرض شبكات حكومية أمريكية للتجسس لصالح روسيا

منذ 32 دقيقة
قرصنة إلكترونية

قرصنة إلكترونية

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كشفت الحكومة الأميركية، الأربعاء، عن تعرض شبكات تابعة لها مؤخرا لحملة تسلل إلكتروني، واصفة إياها بأنها “كبيرة ومستمرة” ، حسب ما نقلت “رويترز” عن مصادر وصفتها بالمطلعة .

وقالت المصادر إن متسللين يُعتقد أنهم يعملون لحساب روسيا تجسسوا على رسائل البريد الإلكتروني الداخلي بوزارتي الخزانة والتجارة الأميركيتين، وإن هناك مخاوف من أن تكون عمليات التسلل التي اكتشفت حتى الآن ليست إلا كقمة جبل الجليد.

وقال بيان مشترك أصدره مكتب التحقيقات الاتحادي ووكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية ومكتب مدير المخابرات الوطنية: “هذا وضع آخذ في التطور، وبينما نواصل العمل على فهم نطاق الحملة بالكامل، نعلم أن هذا الاختراق أثّر على شبكات داخل الحكومة الاتحادية”.

وأضاف البيان: “على مدى الأيام القليلة الماضية، أصبح مكتب التحقيقات الاتحادي ووكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية ومكتب مدير المخابرات الوطنية على دراية بحملة أمنية إلكترونية كبيرة ومستمرة”.

وتابع: “يحقق مكتب التحقيقات الاتحادي ويجمع المعلومات من أجل تحديد وملاحقة وتعطيل الجهات المسؤولة عن التهديد”.

وكان مستشار البيت الأبيض للأمن القومي روبرت أوبراين قد قطع زيارة أوروبية، الثلاثاء، وعاد إلى واشنطن، “للتعامل مع الهجوم”.

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