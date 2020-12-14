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تعرض قافلة أممية لهجوم في مقديشو

منذ 13 دقيقة
تعرض قافلة أممية لهجوم في العاصمة الصومالية

تعرض قافلة أممية لهجوم في العاصمة الصومالية

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تعرضت قافلة تابعة لبعثة الاتحاد الإفريقي لحفظ السلام في الصومال (أميسوم) لهجوم، اليوم الاثنين، في العاصمة الصومالية مقديشو.

وبحسب موقع “صومال غارديان” ، فإن القافلة تعرضت لانفجار أثناء مرورها في أحد أحياء العاصمة الصومالية.

وبعد الانفجار، تم إطلاق النار على القافلة من قبل مجهولين، بحسب شهود عيان، ويجري حاليا التحقيق في تفاصيل الحادث، وذلك بحسب “تاس”.

 

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