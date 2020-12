تعرض قافلة أممية لهجوم في مقديشو

تعرضت قافلة تابعة لبعثة الاتحاد الإفريقي لحفظ السلام في الصومال (أميسوم) لهجوم، اليوم الاثنين، في العاصمة الصومالية مقديشو.

وبحسب موقع “صومال غارديان” ، فإن القافلة تعرضت لانفجار أثناء مرورها في أحد أحياء العاصمة الصومالية.

#BREAKING: Loud explosion and subsequent gunfire heard in #Somalia’s capital, #Mogadishu. Initial reports say blast has targeted #AMISOM military convoy in the city’s Jamhuriya neighborhood, following which troops have opened fire on residents; casualties reported –witnesses. pic.twitter.com/Wrx9VtQ5wS

— Somaliguardian (@SomaliGuardian) December 14, 2020