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تعرّف إلى مقترح "حماس" لوقف إطلاق النار في غزة

منذ ساعتين
قصف عنيف على غزة

قصف عنيف على غزة

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قالت وكالة رويترز، إن حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية “حماس”، عرضت على الوسطاء تصوراً لوقف إطلاق النار في غزة.

وفقا للمقترح الذي اطلعت عليه رويترز، فإن التصور يتضمن مرحلة أولى تشمل “الإفراج عن النساء والأطفال وكبار السن والمرضى من الإسرائيليين مقابل الإفراج عن عدد يتراوح بين 700 إلى ألف أسير فلسطيني، منهم مئة من أصحاب المؤبدات والأحكام العالية”.

وتشمل الصفقة “المجندات النساء”، فيما يتم الاتفاق على الموعد النهائي لوقف إطلاق النار الدائم بعد انتهاء المرحلة الأولى.

ووفق رويترز التي اطلعت على المقترح فسيتم الإفراج عن جميع المعتقلين من الجانبين في المرحلة الثانية.

    المصدر :
  • رويترز

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