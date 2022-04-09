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تعزيز بنية “ملاجئ الحماية”.. ألمانيا تستشعر الخطر!

منذ ساعة واحدة
يوجد حاليا 599 من الملاجئ العامة في ألمانيا (رويترز)

يوجد حاليا 599 من الملاجئ العامة في ألمانيا (رويترز)

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ذكرت صحيفة فيلت أم زونتاج، اليوم السبت، أن ألمانيا بدأت العمل على تعزيز أقبية المباني التي تستخدم كملاجئ وكذلك زيادة مخزونات الأزمات في حالة الحرب.

وبعد عقود من استنزاف القوات المسلحة الألمانية، أدت الحرب الروسية في أوكرانيا إلى تحول كبير في السياسة حيث تعهد المستشار الألماني أولاف شولتس بزيادة الإنفاق الدفاعي وضخ 100 مليار يورو (109 مليارات دولار) في الجيش.

وقالت وزيرة الداخلية نانسي فيسر للصحيفة إن الحكومة تبحث أيضا تحديث أنظمة الملاجئ العامة وستزيد الإنفاق على الحماية المدنية.

وأضافت “يوجد حاليا 599 من الملاجئ العامة في ألمانيا. سنرى ما إذا كان بوسعنا تحديث المزيد من هذه الأنظمة”.

وقالت إن ألمانيا تعمل على مفاهيم جديدة لتعزيز مواقف السيارات تحت الأرض ومحطات مترو الأنفاق والأقبية لتصبح ملاجئ محتملة مضيفة أن الحكومة منحت الولايات الاتحادية 88 مليون يورو لتركيب صفارات إنذار جديدة.

وقالت إن البلاد ستعمل أيضا على تكوين مخزونات للأزمات من خلال إمدادات تشمل المعدات الطبية وملابس الحماية والأقنعة الواقية أو الأدوية.

    المصدر :
  • رويترز

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