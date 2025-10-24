تعزيز عسكري أميركي في البحر الكاريبي.. «جيرالد فورد» جزء من الخطة

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن الوزير بيت هيغسيث أمر بنشر حاملة الطائرات “جيرالد فورد” مع سفنها الداعمة في منطقة القيادة الجنوبية الأمريكية، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرات واشنطن العسكرية في أمريكا اللاتينية.

وقال المتحدث باسم البنتاغون شون بارنيل على منصة “إكس” إن هذا الانتشار سيساهم في تعزيز قدرة الولايات المتحدة على كشف ومراقبة وتعطيل الأنشطة غير المشروعة التي تهدد أمن الوطن ونصف الكرة الغربي.

ولم يُحدد بعد الموعد الذي ستنتقل فيه حاملة الطائرات إلى المنطقة.

وفي وقت سابق اليوم قال هيغسيث إن هجوما أمريكيا على سفينة يعتقد أنها تنقل مخدرات أسفر عن مقتل ستة ممن وصفهم بأنهم “إرهابيو تجارة مخدرات” في منطقة البحر الكاريبي، وهي أحدث عملية في حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمكافحة المخدرات في المنطقة.

وقال هيغسيث على (إكس) إن هذا هو أول هجوم ينفذ خلال الليل في إطار الحملة التي بدأت في سبتمبر أيلول. وأضاف أن الغارة جرت خلال الليل وأن السفينة كانت تديرها عصابة (ترين دي أراجوا).

وفي حين لم يقدم هيغسيث أي دليل على ما كانت تحمله السفينة، نشر الوزير الأمريكي مقطع فيديو مدته 20 ثانية تقريبا يظهر السفينة في الماء قبل أن تصيبها قذيفة واحدة على الأقل وتنفجر.

وقال ترامب أمس الخميس إن إدارته تخطط لإطلاع الكونغرس على العمليات ضد عصابات المخدرات، ورغم أنه لا يحتاج إلى إعلان حرب، إلا أن عمليات ضد عصابات على الأرض ستأتي في مرحلة تالية.

ويزيد الجيش الأمريكي من تواجده في منطقة البحر الكاريبي، بما في ذلك نشر مدمرات مزودة بصواريخ موجهة وطائرات مقاتلة من طراز إف-35 وغواصة نووية وآلاف الجنود.