تعطل الإنترنت في الكاميرون مع استمرار احتجاجات متعلقة بالانتخابات

منذ ساعة واحدة
حارس رئاسي يقف بجانب لوحة إعلانية لحملة الرئيس الكاميروني بول بيا في ياوندي، الكاميرون، رويترز

قالت منظمة مراقبة الإنترنت “نت بلوكس” اليوم الخميس إن الوصول إلى شبكة المعلومات الدولية في الكاميرون تعطل إلى حد بعيد مع استمرار الاحتجاجات بسبب المخالفات المزعومة في الانتخابات الرئاسية التي جرت هذا الشهر.

وأضافت في رسالة عبر البريد الإلكتروني لرويترز “يمكننا تأكيد وجود انقطاع كبير ومستمر للاتصال بالإنترنت في الكاميرون مما يحد من تغطية الأحداث على الأرض”.

ورفض المجلس الدستوري في الكاميرون أمس الأربعاء جميع الطعون في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 12 أكتوبر تشرين الأول، مما يمهد الطريق لإعلان النتائج الكاملة.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يحافظ بول بيا، أكبر حكام العالم سنا ( 92 عاما)، على قبضته على السلطة المستمرة منذ 43 عاما رغم المعارضة النشطة التي تضغط من أجل التغيير.

واندلعت الاحتجاجات في مدن عدة بعد أن أظهرت النتائج الجزئية للانتخابات التي أوردتها وسائل الإعلام المحلية أن بيا كان في طريقه لإعلان فوزه.

واندلعت اشتباكات بين قوات الأمن وأنصار المعارضة في مدينتي ماروا وجاروا الشماليتين.

    المصدر :
  • رويترز

