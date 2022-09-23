تعطل مركب ثان بين اليونان وتركيا... ما مصير الركاب؟‏

كشفت معلومات “mtv” عن تعطّل مركب لبناني ثان بين اليونان وتركيا وكان متوجّهاً إلى إيطاليا والموجودون في المركب هم في تركيا حاليًّا بانتظار تقرير مصيرهم وهم جميعهم على قيد الحياة.
وشهد لبنان قفزة في معدلات الهجرة مدفوعة بواحدة من أعمق الأزمات الاقتصادية في العالم منذ خمسينيات القرن التاسع عشر.
وبجانب من يهاجرون من اللبنانيين، هناك أيضا لاجئون من سوريا وفلسطين يغامرون بخوض غمار الرحلة المحفوفة بالمخاطر على متن قوارب الهجرة.
والخميس، نظم عشرات الأشخاص في مدينة طرابلس بشمال لبنان احتجاجا بهدف تنبيه السلطات إلى أنهم فقدوا الاتصال بقارب يحمل على متنه العشرات من المهاجرين.