تعطل مركب ثان بين اليونان وتركيا... ما مصير الركاب؟‏

كشفت معلومات “‏mtv‏” عن تعطّل مركب لبناني ثان بين اليونان وتركيا وكان متوجّهاً إلى إيطاليا والموجودون في المركب هم في ‏تركيا حاليًّا بانتظار تقرير مصيرهم وهم جميعهم على قيد الحياة.‏

وشهد لبنان قفزة في معدلات الهجرة مدفوعة بواحدة من أعمق الأزمات الاقتصادية في العالم منذ خمسينيات القرن التاسع عشر.‏

وبجانب من يهاجرون من اللبنانيين، هناك أيضا لاجئون من سوريا وفلسطين يغامرون بخوض غمار الرحلة المحفوفة بالمخاطر على ‏متن قوارب الهجرة.‏

والخميس، نظم عشرات الأشخاص في مدينة طرابلس بشمال لبنان احتجاجا بهدف تنبيه السلطات إلى أنهم فقدوا الاتصال بقارب يحمل ‏على متنه العشرات من المهاجرين.‏