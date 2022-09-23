الجمعة 27 صفر 1444 ﻫ - 23 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تعطل مركب ثان بين اليونان وتركيا... ما مصير الركاب؟‏

منذ 5 دقائق
الهجرة غير شرعية - تعبيرية

الهجرة غير شرعية - تعبيرية

A A A
طباعة المقال

كشفت معلومات “‏mtv‏” عن تعطّل مركب لبناني ثان بين اليونان وتركيا وكان متوجّهاً إلى إيطاليا والموجودون في المركب هم في ‏تركيا حاليًّا بانتظار تقرير مصيرهم وهم جميعهم على قيد الحياة.‏

وشهد لبنان قفزة في معدلات الهجرة مدفوعة بواحدة من أعمق الأزمات الاقتصادية في العالم منذ خمسينيات القرن التاسع عشر.‏

وبجانب من يهاجرون من اللبنانيين، هناك أيضا لاجئون من سوريا وفلسطين يغامرون بخوض غمار الرحلة المحفوفة بالمخاطر على ‏متن قوارب الهجرة.‏

والخميس، نظم عشرات الأشخاص في مدينة طرابلس بشمال لبنان احتجاجا بهدف تنبيه السلطات إلى أنهم فقدوا الاتصال بقارب يحمل ‏على متنه العشرات من المهاجرين.‏

    المزيد من أخبار العالم

    الجيش الروسي
    أميركا تتهم روسيا بترحيل أكثر من مليون أوكراني قسرًا
    معبر حدودي في كازاخستان
    رجال روس في سن التجنيد يفرّون إلى كازاخستان
    الرئيس الايراني - ابراهيم رئيسي
    الرئيس الإيراني: الأمم المتحدة يجب أن تكون منظمة الشعوب وليس منظمة القوى

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    غرق عشرات المهاجرين على متن مركب لبناني قبالة سواحل طرطوس
    صور مأساوية.. كارثة تحل بمركب لبناني قبالة شاطئ طرطوس في سوريا
    هشام سليم
    وفاة الفنان هشام سليم عن عمر 62 عاما
    الرجل المتهم بمحاولة الخطف
    فيديو.. محاولة خطف فاشلة لطفل في منطقة الجناح