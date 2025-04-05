تعطيل الملاحة البحرية بين المغرب وإسبانيا بسبب سوء الأحوال الجوية

كشف مسؤول مغربي، مساء الجمعة، عن توقف حركة الملاحة البحرية بين ميناء طنجة شمال المملكة وميناء طريفة الإسباني، بسبب سوء الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج.

أفاد بذلك عبد العزيز الوردي نائب رئيس ميناء طنجة، الجمعة، في تصريح لموقع “إس إن آر تي نيوز” الحكومي.

وأوضح أن “التوقف جاء على خلفية ارتفاع الأمواج التي ستتجاوز 3 أمتار، وهبوب رياح قوية، ما أدى إلى تأجيل 9 رحلات بحرية بين الميناءين إلى وقت لاحق”.

في السياق ذاته، حذرت المديرية العامة للأرصاد الجوية المغربية من أمطار خلال يومي الجمعة والسبت.

وتوقعت المديرية في نشرة لها، هبوب رياح بالواجهة المتوسطية.

ويعد الممر البحري بين ميناءي طنجة المغربي وطريفة الإسباني، أحد أهم المعابر في مضيق جبل طارق، حيث يربط بين شمال إفريقيا وجنوب أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط.