الجمعة 7 محرم 1444 ﻫ - 5 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تعطيل ممرات شحن مهمة بسبب التدريبات العسكرية الصينية بالقرب من تايوان

منذ 36 دقيقة
النزاع الصيني الأميركي بشأن استقلال تايوان

النزاع الصيني الأميركي بشأن استقلال تايوان

A A A
طباعة المقال

التوتر القائم بين الصين وتايوان لايزال مستمر، بحيث اشتد النزاع مع زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي بحيث أثارت هذه الزيارة غضبها، بحيث بدأت الصين الخميس 4 أغسطس، بتدريبات عسكرية تستمر أربعة أيام حول الجزيرة، وشمل ذلك إطلاق صواريخ ونشر طائرات مقاتلة.

وقال محللون إن التدريبات العسكرية الصينية في المياه المحيطة بتايوان دفعت بعض السفن إلى الإبحار حول مضيق تايوان والابتعاد عن الجزيرة، مما أدى إلى تعطيل طرق رئيسية للبضائع والسلع المنقولة بحرا في جميع أنحاء العالم.

وقال محللون وأصحاب سفن إنه على الرغم من أن موانئ تايوان تعمل كالمعتاد، فإن بعض سفن الشحن وناقلات النفط تعيد توجيه مسارها حول الجزيرة لتجنب مواجهة مع الجيش الصيني، مما يطيل أمد رحلاتها بنحو نصف يوم.

ويلقي هذا الضوء على التأثير العميق الذي يمكن أن يحدثه نزاع متعلق بتايوان على التجارة العالمية، نظرا لأن مضيق تايوان الذي يبلغ عرضه 180 كيلومترا وممر شحن آخر إلى الشرق من الجزيرة هما ممران رئيسيان للسفن التي تنقل البضائع من شرق آسيا إلى الولايات المتحدة وأوروبا.

قال تسفي شرايبر، الرئيس التنفيذي لمؤشر الشحن فريتوس “على الرغم من أن تحرك الصين لم يعرقل بشكل كبير عمليات الشحن البحري حتى الآن، فمن المؤكد أن نسخة مطولة (من هذه الأحداث) يمكن أن تتسبب في ذلك بالتأكيد”.

وأضاف “اندلاع صراع إقليمي قد يجبر السفن على اتخاذ طرق بديلة، ويطيل وقت العبور، ويعطل الجداول الزمنية، ويتسبب في مزيد من التأخير والتكاليف”.

كما ألغت شركات الطيران رحلاتها إلى تايبه وغيرت مسار رحلات أخرى لتجنب المجال الجوي القريب، الذي أغُلق أمام حركة المرور المدنية خلال التدريبات العسكرية الصينية.

وأصبحت بيلوسي هذا الأسبوع أكبر مسؤول حكومي أمريكي يزور تايوان منذ 25 عاما، في خطوة محفوفة بالمخاطر قالت إنها تظهر التزام الولايات المتحدة الثابت تجاه الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي.

وردت الصين، التي تعتبر تايوان جزءا من أراضيها، بنشر طائرات مقاتلة وقاذفات وسفن حربية في المضيق وحول الجزيرة في استعراض للقوة العسكرية.

وقال أنوب سينغ، رئيس أبحاث الناقلات في برايمار لإدارة مخاطر الشحن، إنه منذ ذلك الحين رفع أصحاب ناقلات النفط الكبيرة مستويات التأهب الأمني ويقومون بتحويل مسار السفن.

كما نشرت مجموعات التأمين على الشحن تنبيهات للأعضاء، تحثهم على توخي الحذر في التنقل حول تايوان.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

مؤشر نيكي الياباني
لأول مرة منذ شهرين.. مؤشر نيكي الياباني يقترب من أعلى مستوى
أزمة توريد الحبوب الأوكرانية أثرت على العديد من دول العالم
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
ثلاث سفن أوكرانية محملة بالحبوب تغادر الموانئ بموجب اتفاق استثنائي
علم روسيا وعلم اوكرانيا
أوكرانيا تدعو إلى توسيع نطاق الاتفاق ليشمل منتجات أخرى

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

النفط
هبوط في أسعار النفط %4 وزيادة مفاجئة في مخزونات الخام والبنزين
جبران باسيل
الرابية غرفة عمليات.. وهذا ما يحضر له باسيل وحزب الله
إشكالٌ كبير بين شبّان من حزب الله و آخرين من ”حركة أمل” في بلدة معركة
في بلدة معركة.. ولعت بين الحزب والحركة (فيديو)!